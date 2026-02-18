Λουτσέσκου: «Θα χρειαστεί να δώσουμε το 150% για να νικήσουμε τη Θέλτα»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού αγώνα (19/02, 19:45) του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα στο πλαίσιο των playoffs του Europa League, τονίζοντας τι πρέπει να κάνει η ομάδα του κόντρα στους Ισπανούς.

Ο Ρουμάνος τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να δώσει το 150% του εαυτού της, ενώ μίλησε και για την κατάσταση των τραυματιών. Ο προπονητής του «Δικεφάλου» του βορρά μίλησε και για το ντέρμπι με την ΑΕΚ «υπογραμμίζοντας» πως η ομάδα του στενοχωρήθηκε με την ισοπαλία, ενώ η Ένωση χάρηκε με τον βαθμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Το αν κανει πιο δύσκολο οτι αυτό το ματς με την Θέλτα ειναι το τελευταιο από τα δυσκολα παιχνίδια: «Δεν ειναι το τελευταιο δυσκολο παιχνίδι! Αυτό ειναι το πρόγραμμα, απο την αρχή της σεζόν, έχουμε ένα δύσκολο καλεντάρι και με έναν τρόπο έχουμε καταφέρει να ανταποκριθούμε. Όντας ισορροπημένοι, με σωστό τρόπο ανάλυσης και απόδοσης από την αρχή της σεζόν, είμαστε ικανοι να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Τα τελευταία ματς χάσαμε πολύ μεγάλο κομμάτι σωματικής και πνευματικής ενέργειας, είναι η αλήθεια παίζοντας από τις αρχές Γενάρη σερί, αλλά είμαστε περήφανοι και με αυτοπεποίθηση γιατί είμαστε μέσα στις τρεις διοργανώσεις και παλεύουμε ανεξαρτήτως αντιπάλου και γηπέδου. Την Κυριακή η ΑΕΚ ήταν χαρούμενη με την ισοπαλία ενώ ήταν ξεκουραστη και πιο διαθέσιμη για να προετοιμάσει ένα ντέρμπι και εμείς ήμασταν στεναχωρημένοι για την ισοπαλία, παρά το γεγονός ότι προερχόμασταν από ένα δύσκολο πρόγραμμα. Το γκρουπ μας ειναι έτοιμο για να δείξει τις ικανότητες του».

Για το τι άλλαξε από την τελευταία φορά που έπαιξε με την Θέλτα: «Πέρασε πολύς καιρός από τότε. Ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία για εμάς τότε γιατί είχαμε παίξει εκτός έδρας πριν να παμε στην Ισπανία και μετά είχαμε εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με μολις δυο μέρες διαφορά. Έχουμε βελτιωθεί πολύ από τότε σε μεντάλιτι και σε απόδοση, η Θέλτα από την άλλη ειναι πιο ψηλά στην βαθμολογία σε σχέση με τον Οκτώβρη. Εμείς πρέπει να έχουμε υπομονή στον αγώνα, να είμαστε προσεκτικοί και συγκεντρωμένοι από το πρώτο λεπτό. Να είμαστε ήρεμοι, να θυσιαστούμε στο γήπεδο και να ξεπεράσουμε τις δυσκολες στιγμές που σίγουρα θα έρθουν στο ματς. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε το πνεύμα που πρέπει παρά τις απουσίες που έχουμε. Να έχουμε αυτό το πνεύμα της μάχης και της θέλησης να δώσουμε τα πάντα σε κάθε πτυχή του αγώνα. Χρειάζεται υπευθυνότητα και 150% συγκέντρωσης για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα». Για την απουσία του από τον πάγκο στον αγώνα και το αν η περσινή εμπειρία της απουσίας τον οδηγεί να αλλάξει κάτι: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω σε αυτό. Η ιστορία των αγώνων που δεν ημουν στον πάγκο, έδειξε ότι δεν το διαχειριστήκαμε καλά. Αυτό ήταν πέρσι, φέτος είναι διαφορετικό. Αποδέχομαι την τιμωρία μου και εκείνη την ώρα αντέδρασα έντονα για την αδικία από τον διαιτητή. Πρέπει να προετοιμαστούμε και δεν έχει να κάνει με το αν ειμαι στον πάγκο ή όχι».Για το πόσο δύσκολο και απαιτητικό ειναι για τον ΠΑΟΚ να είναι σε όλους τους στόχους μέσα: «Πολύ λίγες ομάδες στην Ευρώπη ειναι μέσα σε ολες τις διοργανώσεις, με πιθανότητες να διεκδικήσουν τίτλους. Οι περισσότερες στην Ευρώπη που παίζουν σε ολες τις διοργανώσεις δεν ειναι το ιδιο ανταγωνιστικές σε πρωτάθλημα, Κυπελλο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι δύσκολο, πρέπει να πω μια ακόμα φορά πως το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι περίπλοκο. Έχω πει πολλές φορές που δεν ειναι τόσο υψηλό το επίπεδο σε ποιότητα αλλά τα παιχνίδια είναι δύσκολα σε συναισθηματικό επίπεδο και με ομάδες που ειναι συμπαγείς. Η έλλειψη ισορροπία από τον έναν αγώνα στον άλλον, η αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων, ο εγωισμός της κάθε ομάδας, όλο αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσκολία. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις λάθος και να χάσεις βαθμούς γιατί αν το κάνεις, θα ειναι σαν… να έρθει το τέλος του κόσμου. Το Conference League πλεον ειναι φέτος πιο δυνατό από ότι τα προηγούμενα χρόνια, το Europa League είναι ανώτερο επίπεδο. Αυτό πρέπει να μάθουμε φέτος, να ανταποκρινόμαστε και να προσαρμοζόμαστε από την μια στιγμή στην άλλη».

Για την περιγραφή μιας κουβέντας με τον Τάισον για το αν… μπορεί ή δεν μπορεί: «Γιατί πιστεύετε ότι λέω κάτι ιδιαίτερο με τον Τάισον; Γενικά μιλάω με όλους τους παίκτες για την σεζόν μας μέχρι τώρα, για την ζωή γενικά, ακόμα και για προσωπικά ζητήματα. Ειναι σε πολύ καλή ψυχολογία, ειναι σε κορυφαίο επίπεδο πνευματικής και αγωνιστικής ετοιμότητας, τα αγωνιστικά του δεδομένα ειναι … top of the top. Μεταξύ μας δεν χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό, υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δεσμός και αυτός ο δεσμός ισχύει και για τους περισσότερους παίκτες της ομάδας, όχι μονο με τον Τάισον».

Για τις διαφορές της Θέλτα αγωνιστικά σε σχέση με τον Οκτώβρη: «Πάντα η Θέλτα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, με καλές εμφανίσεις αλλά αυτή την στιγμή έχουν ένα σερί χωρίς νίκη, μια δύσκολη περίοδο. Πάντως επιβάλλεται στον αντίπαλο με κυριαρχικό ποδόσφαιρο, τώρα ειναι στην ζώνη για να ειναι και του χρόνου στην Ευρώπη. Κάθε παιχνίδι έχει την δική του ιστορία, οπότε το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση της κάθε στιγμής. Παίζει ρόλο η ψυχολογία που θα υπάρχει στις δυο ομάδες, η εμπειρία, η αυτοπεποίθηση και η αυτοθυσία που θα βγει στο γήπεδο σε κάθε μονομαχία, σε κάθε διεκδίκηση. Γνωρίζουμε ότι μπορείς να παίξεις καλά και να μην κερδίσεις λόγω ατυχίας, μπορείς να μην παίξεις καλά και να κερδίσεις, όλα μπορούν να συμβούν. Το ποδόσφαιρο ειναι αυτό πάντα».

Για τους παίκτες που ειναι τραυματίες και πότε θα ειναι διαθέσιμοι: «Δεν μπορώ να σας πω ξεκάθαρα πότε θα παιξει ο καθένας. Δυο εβδομάδες περίπου ο Κωνσταντέλιας και ο Μεϊτέ, ο Ντεσπόντοφ και ο Πέλκας ίσως να χρειαστούν 3-4 βδομάδες ο καθένας τους. Πρέπει να γίνει δουλειά από αυτους στην αποθεραπεία, ειναι επαγγελματίες και πρέπει να ειναι ετοιμοι γρήγορα για να επανέλθουν στους αγώνες. Πρέπει να σκεφτούμε θετικά, να είμαστε ήρεμοι, άλλωστε είναι μια διαδικασία που την έχει η κάθε ομάδα που παίζει ανά τρεις μέρες για όλες τις διοργανώσεις».

