LIVE: Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0

Πολύ κρίσιμος αγώνας που αφορά το κάτω διάζωμα είναι αυτός ανάμεσα σε Ανόρθωση και Ε. Ν. Ύψωνα,

Η «Κυρία» είναι στους 23 βαθμούς και στην 9η θέση ενώ τρεις βαθμούς πιο πίσω είναι η Λεμεσιανή ομάδα. Αμφότερες πάντως προέρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα και άρα με ανεβασμένη την ψυχολογία.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Κίκο, Σεργίου, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Τόσιτς, Σένσι, Μίντεντορπ, Κις, Λόπες, Ηλία.

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεπάκ, Ντα Κράσα, Χριστοδούλου, Ζούλιο Σέζαρ, Κουμουρής, Ενρίκες Ντε Ιριόντο, Μπαχάσα, Τεϊσέιρα, Μπα,

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Χρίστου

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης