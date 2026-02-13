ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»,

Πολύ κρίσιμος αγώνας που αφορά το κάτω διάζωμα είναι αυτός ανάμεσα σε Ανόρθωση και Ε. Ν. Ύψωνα,

Η «Κυρία» είναι στους 23 βαθμούς και στην 9η θέση ενώ τρεις βαθμούς πιο πίσω είναι η Λεμεσιανή ομάδα. Αμφότερες πάντως προέρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα και άρα με ανεβασμένη την ψυχολογία.

ΤΟ LIVE TOY ΑΓΩΝΑ

  • Ξεκίνησε το ματς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Κίκο, Σεργίου, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Τόσιτς, Σένσι, Μίντεντορπ, Κις, Λόπες, Ηλία. 

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεπάκ, Ντα Κράσα, Χριστοδούλου, Ζούλιο Σέζαρ, Κουμουρής, Ενρίκες Ντε Ιριόντο, Μπαχάσα, Τεϊσέιρα, Μπα,

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Χρίστου 

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπεργκ: «Τρομερά τα τελειώματα του Σεμέδο με Πάφο, έτοιμοι με ΕΝΠ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Έρχεται κρίσιμη συνάντηση Εταιρείας - Σωματείου, παλαιμάχων και πρώην παραγόντων!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν πείστηκαν οι ΑΠΟΕΛίστες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι επιλογές του Ρασάδα κόντρα στην Ανόρθωση

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Η εντεκάδα του Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στον δρόμο της επανόδου ο Ντέσερς στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Παγκύπριος Ημιμαραθώνιος και 2ο CRRGP την Κυριακή (15/02) στον Στρόβολο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Έκλεισε στην Τότεναμ ο Τούντορ μέχρι το τέλος της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Πιρόλα και σημαντικές απουσίες η αποστολή του Ολυμπιακό ενόψει Λεβαδειακού

Ελλάδα

|

Category image

Πιο άνετος, αλλά τίποτα δεν τελείωσε και... βλέπει ΑΠΟΕΛ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Sports Legacy Negocios/ΑΠΟΕΛ: Πρώτη φάση με 3,300,000 εκ.

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ινφαντίνο: «Απολύτως θεμελιώδης η συμβολή της Ευρώπης στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό περιμένει από το σωματείο η εταιρεία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ανακοίνωση: «Αυτή είναι η εταιρεία που θέλει να επενδύσει»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη