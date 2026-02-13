LIVE: Ανόρθωση - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»,
Πολύ κρίσιμος αγώνας που αφορά το κάτω διάζωμα είναι αυτός ανάμεσα σε Ανόρθωση και Ε. Ν. Ύψωνα,
Η «Κυρία» είναι στους 23 βαθμούς και στην 9η θέση ενώ τρεις βαθμούς πιο πίσω είναι η Λεμεσιανή ομάδα. Αμφότερες πάντως προέρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα και άρα με ανεβασμένη την ψυχολογία.
ΤΟ LIVE TOY ΑΓΩΝΑ
- Ξεκίνησε το ματς
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Κίκο, Σεργίου, Φουρτάδο, Καραμανώλης, Τόσιτς, Σένσι, Μίντεντορπ, Κις, Λόπες, Ηλία.
Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Τσεπάκ, Ντα Κράσα, Χριστοδούλου, Ζούλιο Σέζαρ, Κουμουρής, Ενρίκες Ντε Ιριόντο, Μπαχάσα, Τεϊσέιρα, Μπα,
ΣΚΟΡΕΡ: -/-
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Χρίστου
VAR: Αντωνίου Μενέλαος
AVAR: Ιακώβου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης