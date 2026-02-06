«Φουλάρει» για Σέρρες η ΑΕΚ: Το «μήνυμα» Νίκολιτς για τις μάχες που έρχονται και οι πρώτες σκέψεις του

Οι «κιτρινόμαυροι», ανέβασαν χθες και σήμερα ρυθμούς και πλέον «φουλάρουν» προκειμένου παρουσιάσουν στις Σέρρες την καλύτερη δυνατή εκδοχή τους, έχοντας αφήσει πίσω τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου υπήρξε «ωμή αλλοίωση του αποτελέσματος» όπως κατέγραψε και η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, κάτι που δημιουργεί όπως και να το κάνουμε ένα αίσθημα αδικίας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει φροντίσει πάντως να στείλει το «μήνυμα» του προς τους ποδοσφαιριστές όσον αφορά τις μάχες που είναι μπροστά. «Η δουλειά μας είναι να μην βάλουμε τα κλάματα. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να πολεμάμε. Ό,τι συνέβη δεν έγινε για πρώτη φορά και ίσως ούτε είναι και η τελευταία». Τα λόγια του Σέρβου τεχνικού λίγο μετά τα όσα έγιναν την Κυριακή είναι ενδεικτικά του κλίματος που θέλει να δημιουργήσει ο προπονητής καθώς στόχος είναι η ομάδα να καθαρίσει το μυαλό της και να εμφανιστεί έτοιμη πνευματικά και αγωνιστικά στις Σέρρες για να κάνει τη... δουλειά.

Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος θα κληθεί να παραταχθεί με δύο μεγάλες απουσίες, αυτές των Φιλίπε Ρέλβας και Λούκα Γιόβιτς που έχουν συμπληρώσει κάρτες. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα (ακόμα και ο Περέιρα βρίσκεται σε φάση επανόδου) και ο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του με τους διαθέσιμους παίκτες που θα έχει στην φαρέτρα του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δοκιμές, ο Βάργκα θα πάρει την θέση του Γιόβιτς στην επίθεση με τους: Λιούμπισιτς, Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς να έχουν το προβάδισμα για να απαρτίζουν την τριάδα από πίσω του, αλλά και τους Ελίασον-Ζίνι να διεκδικούν επίσης θέση στην μεσοεπιθετική γραμμή.

Στον άξονα, το πιο πιθανό είναι να δούμε το δίδυμο Πινέδα-Μάνταλου λόγω και της μορφής που θα έχει το παιχνίδι καθώς η ΑΕΚ θα έχει την μπάλα στη δική της κατοχή και θα προσπαθεί να διασπάσει τον Πανσερραϊκό, ενώ στην άμυνα ο Ρότα δεδομένα θα είναι δεξιά, ο Πενράις έχει προβάδισμα για αριστερά, ενώ ο Γκεοργκίεφ είναι πιθανό να ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός στο πλάι του Μουκουντί (εκτός αν προτιμηθεί η εμπειρία του Βίντα). Στο τέρμα προφανώς θα είναι ο Θωμάς Στρακόσα.

Θυμίζουμε πως σαν επιλογή υπάρχει πλέον για τον Μάρκο Νίκολιτς και ο Χακίμ Σαχαμπό ο οποίος έχει πιάσει δουλειά από τη Δευτέρα στα Σπάτα, ήδη έχει τρεις προπονήσεις στα πόδια του και με την υπόλοιπη ομάδα και μένει να δούμε αν ο προπονητής κρίνει ότι έχει τον απαραίτητο ρυθμό και τα επίπεδα προσαρμογής για να μπει και εκείνος αύριο στην αποστολή για τον αγώνα στις Σέρρες.

SDNA.GR