Χωρίς Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς ο ΠΑΟΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (4/2, 20:30).
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εκτός έδρας ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό (4/2, 20:30). στη Λεωφόρο, με τον Ράζβαν Λουτέσκου να μην ανακοινώνει αποστολή.
Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του για αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Λούκα Ιβανούσετς. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική και το ιατρικό επιτελείο περιμένει τα αποτελέσματά της, ενώ ο Κροάτης υποβλήθηκε σε θεραπεία και έκανε πρόγραμμα στο γυμναστήριο.
Οι «ασπρόμαυροι» θα αναχωρήσουν το απόγευμα της Τρίτης (3/2) από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.
