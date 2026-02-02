«Καυτή» εβδομάδα στον Ολυμπιακό, με αποχωρήσεις, αφίξεις και αλλαγές στη λίστα του Champions League

Οι Πειραιώτες είναι υποχρεωμένοι να στρέψουν το βλέμμα τους στην επόμενη ημέρα, καθώς ακολουθεί η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή, όμως, στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο ασχολούνται με το «πάρε-δώσε», με αποχωρήσεις και αφίξεις ποδοσφαιριστών, κάτι που θα επηρεάσει και τη λίστα των νταμπλούχων Ελλάδας για τα playoffs του Champions League.

Η δεύτερη μεταγραφή των Πειραιωτών θεωρείται θέμα χρόνου και αφορά τον Κλέιτον, τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Ρίο Άβε. Ο ποδοσφαιριστής έφτασε στην Αθήνα μετά τα μεσάνυχτα και εντός της ημέρας αναμένεται να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών, με ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Την ίδια ώρα, στον Ολυμπιακό δεν σταματούν εκεί. Παράλληλα με τον Κλέιτον, δρομολογείται και τρίτη κίνηση, αυτή τη φορά κάτω από τα δοκάρια, όπως γράφει σήμερα η SportDay. Οι επιλογές για την απόκτηση τερματοφύλακα έχουν ξεκαθαρίσει και η τελική απόφαση αναμένεται άμεσα, καθώς η νέα ευρωπαϊκή λίστα πρέπει να κατατεθεί στις 5 του μήνα. Συνολικά μπορούν να γίνουν έως τρεις αλλαγές.

Σε επίπεδο αποχωρήσεων, ο Στρέφετσα ταξίδεψε στην Ιταλία για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στην Πάρμα μέχρι το καλοκαίρι. Ο Ιταλοβραζιλιάνος εξτρέμ βγήκε στην αγορά μετά την απόκτηση του Αντρέ Λουίς, με την ομάδα από την Νότια Ιταλία να δείχνει τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, παρότι υπήρξε ενδιαφέρον και από την Μπολόνια με την Κάλιαρι. Οι λεπτομέρειες του δανεισμού διίστανται, καθώς υπάρχουν πληροφορίες τόσο για συμφωνία χωρίς οψιόν όσο και για δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Παράλληλα, ο Γιάρεμτσουκ πέρασε επιτυχώς από ιατρικές εξετάσεις στη Λιόν και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με διάρκεια έως το καλοκαίρι και οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη λίστα του Champions League, οι αλλαγές που φαίνεται πως «κλειδώνουν» είναι η είσοδος του Αντρέ Λουίς αντί του Στρέφετσα και του Κλέιτον αντί του Γιάρεμτσουκ. Υπάρχει πάντως περιθώριο και για τρίτη αλλαγή, αν αυτή κριθεί αναγκαία, με τον Γιαζίτσι να διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι θα παραμείνει στον Πειραιά, καθώς υπάρχει κινητικότητα από τουρκικές ομάδες, όπως η Τραμπζονσπόρ.

Τέλος, στο μέτωπο του Σαντιάγκο Έσε, τα δεδομένα παραμένουν αμετάβλητα. Παρά τα νέα δημοσιεύματα από την Τουρκία για ενδιαφέρον της Στουτγκάρδης και της Γαλατασαράι, η πραγματικότητα είναι μία: όσο δεν μπαίνει στο τραπέζι οκταψήφιο ποσό, ο Αργεντινός χαφ δεν πρόκειται να παραχωρηθεί.

