ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα αίτια του δυστυχήματος στη Ρουμανία και η ανακοίνωση της αστυνομίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα αίτια του δυστυχήματος στη Ρουμανία και η ανακοίνωση της αστυνομίας

Τι ακριβώς συνέβη στο δυστύχημα στη Ρουμανία και φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους.

Μία δυσάρεστη είδηση έρχεται από τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρουμανικό μέσο «digi24.ro», ένα μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία και όπως τονίζεται φέρεται να είναι φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν οδικώς.

Από το δυστύχημα, τουλάχιστον έξι άτομα έχουν βρει τραγικό θάνατο επί τόπου ανάμεσά τους και ο οδηγός του μικρού λεωφορείου, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ο ακριβής συνολικός αριθμός των ανθρώπων που εμπλέκονται στο συμβάν βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση.

Τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αστυνομικές αρχές εξακρίβωσαν και την αρχική αιτία του δυστυχήματος. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο έδειξαν ότι ένας άνδρας οδηγούσε μικρό λεωφορείο από την πόλη Καρανσεμπές προς το Λούγκοζ και, σε κάποιο σημείο, επιχείρησε να πραγματοποιήσει προσπέραση.

«Κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε μια νταλίκα-δεξαμενή και στη συνέχεια συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό (TIR) που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας», ανέφεραν οι αστυνομικοί.

Οπως αναφέρουν στη Ρουμανία, από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι – ο οδηγός του μικρού λεωφορείου και πέντε επιβάτες – ενώ ακόμη τρία άτομα, επίσης επιβάτες του οχήματος, τραυματίστηκαν. Μάρτυρας του δυστυχήματος, ο οποίος κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το τραγικό συμβάν προκλήθηκε από τον οδηγό του μικρού λεωφορείου, ο οποίος επιχείρησε μια εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση.

«Φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν είχε καμία πιθανότητα. Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Μπήκε για προσπέραση, κατάλαβε ότι ερχόταν φορτηγό από απέναντι και προσπάθησε να επανέλθει, όμως κατέληξε να συγκρουστεί απευθείας μαζί του. Είδα μόνο έναν άνθρωπο να βγαίνει όρθιος από το όχημα. Οι υπόλοιποι βρίσκονταν στον δρόμο και στο χωράφι, σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

 

Athletiko

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το δυστύχημα - Σε επαφές με τις αρχές η ΠΑΕ

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη αναφορά των Αρχών για το πολύνεκρο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ανείπωτη θλίψη - Οι πρώτες στιγμές μετά το σοκαριστικό τροχαίο

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε François-Régis Mughe η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι τρεις που δεν ξέρουν τι θα πει ήττα και ο... κίνδυνος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα αίτια του δυστυχήματος στη Ρουμανία και η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ελλάδα

|

Category image

Θανατηφόρο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία!

Ελλάδα

|

Category image

Ανησυχία για Νίκο Γουίλιαμς εν όψει και Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κοιτάει» Βιβτσαρένκο ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Κβιλιτάϊα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποκαλύψεις που σοκάρουν: Πρώην προπονητής της Καρμιώτισσας μιλά για στημένους αγώνες!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Australian Open: «Καθάρισε» τον Ντε Μινόρ και πέρασε στα ημιτελικά ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Προπονήθηκαν Τζόουνς και Μιλουτίνοφ-Πρώτη για Τζόζεφ, εκτός ακόμη ο Νιλικίνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Σβιτόλινα «διέλυσε» την Γκοφ και πέρασε στα προημιτελικά

Τένις

|

Category image

Η κίνηση του Άρη που αξίζει χειροκρότημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη