Τα αίτια του δυστυχήματος στη Ρουμανία και η ανακοίνωση της αστυνομίας

Μία δυσάρεστη είδηση έρχεται από τη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρουμανικό μέσο «digi24.ro», ένα μικρό λεωφορείο που ερχόταν από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία και όπως τονίζεται φέρεται να είναι φίλοι του ΠΑΟΚ που πήγαιναν οδικώς.

Από το δυστύχημα, τουλάχιστον έξι άτομα έχουν βρει τραγικό θάνατο επί τόπου ανάμεσά τους και ο οδηγός του μικρού λεωφορείου, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Ο ακριβής συνολικός αριθμός των ανθρώπων που εμπλέκονται στο συμβάν βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση.

Τα αίτια του δυστυχήματος

Οι αστυνομικές αρχές εξακρίβωσαν και την αρχική αιτία του δυστυχήματος. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, οι πρώτοι έλεγχοι στο σημείο έδειξαν ότι ένας άνδρας οδηγούσε μικρό λεωφορείο από την πόλη Καρανσεμπές προς το Λούγκοζ και, σε κάποιο σημείο, επιχείρησε να πραγματοποιήσει προσπέραση.

«Κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του, ακούμπησε μια νταλίκα-δεξαμενή και στη συνέχεια συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό (TIR) που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας», ανέφεραν οι αστυνομικοί.

Οπως αναφέρουν στη Ρουμανία, από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι – ο οδηγός του μικρού λεωφορείου και πέντε επιβάτες – ενώ ακόμη τρία άτομα, επίσης επιβάτες του οχήματος, τραυματίστηκαν. Μάρτυρας του δυστυχήματος, ο οποίος κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το τραγικό συμβάν προκλήθηκε από τον οδηγό του μικρού λεωφορείου, ο οποίος επιχείρησε μια εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση.

«Φαινόταν ξεκάθαρα ότι δεν είχε καμία πιθανότητα. Ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Μπήκε για προσπέραση, κατάλαβε ότι ερχόταν φορτηγό από απέναντι και προσπάθησε να επανέλθει, όμως κατέληξε να συγκρουστεί απευθείας μαζί του. Είδα μόνο έναν άνθρωπο να βγαίνει όρθιος από το όχημα. Οι υπόλοιποι βρίσκονταν στον δρόμο και στο χωράφι, σε πολύ άσχημη κατάσταση», δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.

