«Κοιτάει» Βιβτσαρένκο ο Παναθηναϊκός

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού «σκανάρουν» τη μεταγραφική αγορά, προκειμένου να αποκτηθούν παίκτες που θα ενισχύσουν τους «πράσινους» στην διεκδίκηση των στόχων τους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, μια... υποψηφιότητα που εξετάζεται από τους ανθρώπους του συλλόγου είναι ο Κοστιαντίν Βιβτσαρένκο της Ντιναμό Κιέβου. Ο 23χρονος Ουκρανός έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στην Ντιναμό το 2022, ενώ στην τρέχουσα σεζόν μετράει 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τέσσερις ασίστ. Συνολικά έχει καταγράψει 91 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Ντιναμό Κιέβου, στις οποίες πέτυχε τέσσερα γκολ και μοίρασε 13 ασίστ.

Το συμβόλαιό του λήγει στις 30 Ιουνίου 2028, ενώ έχει αγωνιστεί στις «μικρές» εθνικές ομάδες της Ουκρανίας, με τελευταία αυτή της κάτω των 21 ετών, όπου μέτρησε 33 συμμετοχές και δύο γκολ.