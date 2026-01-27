Η Σβιτόλινα «διέλυσε» την Γκοφ και πέρασε στα προημιτελικά

Η Ελίνα Σβιτόλινα συνέτριψε 6-1, 6-2 την Κόκο Γκοφ, σε μόλις 59 λεπτά, και προκρίθηκε για τέταρτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του Australian Open, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλένκα. Η 31χρονη Ουκρανή, Νο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Αμερικανίδα (Νο 3), η οποία έκανε 26 αβίαστα λάθη και δεν βρήκε ποτέ ρυθμό στο σερβίς της, με συνέπεια να υποκύψει εύκολα.

Η Σβιτόλινα, η οποία μετά τη νίκη της εξασφάλισε την επάνοδό της στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης, έχει φτάσει στους «8» της Μελβούρνης το 2018, το 2019 και πέρυσι, χωρίς ποτέ να μπορέσει να προχωρήσει πιο πέρα. Συνολικά στην καριέρα της, δεν έχει κατορθώσει ποτέ να περάσει σε τελικό τουρνουά γκραν σλαμ, έχοντας δύο συμμετοχές σε ημιτελικούς του Γουίμπλεντον και άλλη μία στο US Open.

ΑΠΕ-ΜΠΕ