Αποκαλύψεις που σοκάρουν: Πρώην προπονητής της Καρμιώτισσας μιλά για στημένους αγώνες!

Σε σοβαρές αποκαλύψεις για όσα βίωσε κατά τη σύντομη παρουσία του στο κυπριακό ποδόσφαιρο προχώρησε ο Αλεξάνταρ Κάτσκιεβιτς.

Ο Λευκορώσος τεχνικός, σε δηλώσεις του σε ουκρανικά ΜΜΕ, μίλησε ανοιχτά για τη θητεία του στον πάγκο της Καρμιώτισσας, όπου εργάστηκε για περίπου έναν μήνα το φθινόπωρο του 2022, κοουτσάροντας την ομάδα σε έξι αγώνες.

Όπως ανέφερε, η αποχώρησή του από την Κύπρο δεν είχε να κάνει με αγωνιστικούς λόγους ή αποτελέσματα, αλλά με θέματα για εκείνο... ηθικής. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, του ζητήθηκε να εμπλακεί σε χειραγώγηση αγώνα, πρόταση την οποία απέρριψε άμεσα, κάτι που  όπως υποστήριξε, οδήγησε και στο πρόωρο τέλος της συνεργασίας του με την ομάδα. Ο Κάτσκιεβιτς χαρακτήρισε την εμπειρία του δύσκολη, τονίζοντας πως δεν μπορούσε να αποδεχθεί πρακτικές που συγκρούονται με τις αρχές του. Παράλληλα, σημείωσε ότι τέτοιου είδους καταστάσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο «σύστημα», το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, δύσκολα αλλάζει. «Είτε το αποδέχεσαι είτε αποχωρείς», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος επέλεξε τον δύσκολο δρόμο, αυτόν της αποχώρησης. Μάλιστα μίλησε και για το πέρασμα του στην Πολωνία και το συγκρίνε με το πρωτάθλημα μας, από το οποίο του έμεινε χαραγμένο... αλλά για λάθος λόγους!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

