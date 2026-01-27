Βγήκε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Κβιλιτάια

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρελθόν από τον Άρη απότελει ο Γεωργιανός επιθετικός

H «Ελαφρά Ταξιαρχία» με ανακοίνωση της ενημερώνει για τη λύση συνεργασίας της με τον Γκιόργκι Κβιλιτάια.

Αναλυτικά: «Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον επιθετικό Γκιόργκι Κβιλιτάϊα.

Ο 32χρονος Γεωργιανός επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024. Στον ενάμιση χρόνο παρουσίας του στον Άρη, κατέγραψε συνολικά 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 16 γκολ.

Ευχαριστούμε τον Κβιλιτάϊα για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του».

 

