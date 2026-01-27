Australian Open: «Καθάρισε» τον Ντε Μινόρ και πέρασε στα ημιτελικά ο Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ προκρίθηκε για δέκατη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Grand Slam και πρώτη στην καριέρα του σε αυτόν του Australian Open.

Ο 22χρονος Ισπανός, νούμερο ένα στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε δυσκολίες μόνο στο πρώτο σετ από τον Άλεξ Ντε Μινόρ (Αυστραλία Νο.6), τον οποίο τελικά κέρδισε με 7-5, 6-2 και 6-1, μέσα σε 2 ώρες και 15 λεπτά.

Μάλιστα, ο Αλκαράθ δεν έχει χάσει ούτε σετ στην πορεία του ως την τετράδα του Grand Slam της Μελβούρνης.

Ο Αλκαράθ, που έχει κατακτήσει από δύο φορές Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον και US Open, θα διεκδικήσει την παρουσία του στον τελικό απέναντι στον Γερμανό Σάσα Ζβέρεφ (Νο. 3).

