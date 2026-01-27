Προπονήθηκαν Τζόουνς και Μιλουτίνοφ-Πρώτη για Τζόζεφ, εκτός ακόμη ο Νιλικίνα

Με γεμάτη front line θα υποδεχτεί ο Ολυμπιακός την Μπαρτσελόνα την Πέμπτη στο ΣΕΦ (21:15) για την Ευρωλίγκα.

Στην προπόνηση της Τρίτης συμμετείχαν κανονικά τόσο ο Ταϊρίκ Τζόουνς, που είχε αποχωρήσει με ένα σφίξιμο στον δικέφαλο από το ματς με τον Κολοσσό, όσο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που είχε υποστεί ελαφρά διάσειση στο ματς με τη Μακάμπι και έχασε αυτό με την Εφές, αλλά και τον Κολοσσό.

Επίσης, την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα έκανε ο Κόρι Τζόζεφ, που έφτασε χθες στην Αθήνα και είναι ετοιμοπόλεμος, αλλά είναι ακόμη αβέβαιο αν θα μπει στη δωδεκάδα. Αντίθετα, εκτός προγράμματος παραμένει λόγω ενοχλήσεων ο Φρανκ Νιλικίνα, όπως και ο Μόντε Μόρις.

sportfm.gr