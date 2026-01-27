Η πρώτη αναφορά των Αρχών για το πολύνεκρο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Η αστυνομία ανέφερε:

«Σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας του, χτύπησε ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα TIR, το οποίο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση της κυκλοφορίας»

Ο Ραέντ Αραφάτ, επικεφαλής του τμήματος επειγόντων περιστατικών, τόνισε:

«Στο δυστύχημα, όπως γνωρίζετε, ενεπλάκησαν πολλά οχήματα, ένα από αυτά ένα βυτιοφόρο, το οποίο ήταν φορτωμένο με αλκοόλ, αλλά, ευτυχώς, χωρίς διαρροές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από αυτή την άποψη, ωστόσο, το αποτέλεσμα, δυστυχώς, είναι τραγικό, με έξι θανάτους (σ.σ: δεν είχε επιβεβαιωθεί ακόμα ο έβδομος)», δήλωσε ο επικεφαλής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Digi24.

«Ζητήθηκαν και επρόκειτο να σταλούν ελικόπτερα από το Αράντ και το Καρανσεμπές, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν», δήλωσε ο Ραέντ Αραφάτ.

Πηγή: ΑΠΕ