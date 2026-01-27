Θανατηφόρο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία!

Τραγική είδηση έρχεται από τη Ρουμανία. Ένα μινι βαν με δέκα επιβαίνοντες, που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Τα ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Όπως προκύπτει από βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το μινι βαν πήγε να κάνει προσπέραση, αλλά προτού επιστρέψει στη λωρίδα του προσέκρουσε με διερχόμενο βυτιοφόρο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

sportfm.gr