ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θανατηφόρο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θανατηφόρο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία!

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που έγινε στη Ρουμανία, με την εμπλοκή ενός μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν δέκα οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Τραγική είδηση έρχεται από τη Ρουμανία. Ένα μινι βαν με δέκα επιβαίνοντες, που ξεκίνησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Τα ρουμανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Όπως προκύπτει από βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το μινι βαν πήγε να κάνει προσπέραση, αλλά προτού επιστρέψει στη λωρίδα του προσέκρουσε με διερχόμενο βυτιοφόρο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι βαν και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΟΚ για το δυστύχημα - Σε επαφές με τις αρχές η ΠΑΕ

Ελλάδα

|

Category image

Η πρώτη αναφορά των Αρχών για το πολύνεκρο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ανείπωτη θλίψη - Οι πρώτες στιγμές μετά το σοκαριστικό τροχαίο

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε François-Régis Mughe η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι τρεις που δεν ξέρουν τι θα πει ήττα και ο... κίνδυνος

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα αίτια του δυστυχήματος στη Ρουμανία και η ανακοίνωση της αστυνομίας

Ελλάδα

|

Category image

Θανατηφόρο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία!

Ελλάδα

|

Category image

Ανησυχία για Νίκο Γουίλιαμς εν όψει και Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κοιτάει» Βιβτσαρένκο ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Κβιλιτάϊα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αποκαλύψεις που σοκάρουν: Πρώην προπονητής της Καρμιώτισσας μιλά για στημένους αγώνες!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Australian Open: «Καθάρισε» τον Ντε Μινόρ και πέρασε στα ημιτελικά ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Προπονήθηκαν Τζόουνς και Μιλουτίνοφ-Πρώτη για Τζόζεφ, εκτός ακόμη ο Νιλικίνα

EUROLEAGUE

|

Category image

Η Σβιτόλινα «διέλυσε» την Γκοφ και πέρασε στα προημιτελικά

Τένις

|

Category image

Η κίνηση του Άρη που αξίζει χειροκρότημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη