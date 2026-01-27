Ανησυχία για Νίκο Γουίλιαμς εν όψει και Μουντιάλ

Η κατάσταση του Νίκο Γουίλιαμς προκαλεί ανησυχία τόσο στην Μπιλμπάο, όσο και στην εθνική Ισπανίας εν όψει Μουντιάλ.

Ο 23χρονος ακραίος επιθετικός των Βάσκων ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών/προσαγωγών. Το πρόβλημα τον ταλαιπωρούσε από το καλοκαίρι, αλλά αποφασίστηκε να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία.

Ωστόσο ο διεθνής άσος πονάει ακόμη και εξετάζεται η δραστική λύση του χειρουργείου, που όμως με την Μπιλμπάο μόλις στο +3 από τη ζώνη υποβιβασμού στη LaLiga δεν είναι και το ιδανικό σενάριο.

Εφόσον χειρουργηθεί θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες και φυσικά δεν προλαβαίνει να κάνει την επέμβαση μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, αφού το Μουντιάλ αρχίζει τον Ιούνιο.

Ο Νίκο Γουίλιαμς, που το 2024 ήταν 15ος στην ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα, έχει φέτος 22 συμμετοχές, 4 γκολ και 5 ασίστ, εμφανώς όμως επηρεασμένος από τις ενοχλήσεις.

