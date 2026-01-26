Ο Ολυμπιακός δυνατά για την μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ!

Ο μάνατζερ του Βραζιλιάνου βρίσκεται από την Κυριακή (25/1) στην Αθήνα, προκειμένου να διαπραγματευτεί με τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον εξτρέμ της Ρίο Άβε.

Οι Πειραιώτες εξετάζουν εδώ και αρκετές εβδομάδες την περίπτωση του Λουίζ, με την Μπενφίκα να είναι εκείνη που είχε το πάνω χέρι στην αρχή, ωστόσο απέσυρε μετέπειτα το ενδιαφέρον της και εκεί ο Ολυμπιακός αυτόματα έγινε το φαβορί για την απόκτηση του.

Ο ατζέντης του 23χρονου είχε προτίμηση στους «αετούς» της Λισαβόνας, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι στον πάγκο τους βρίσκεται ο Ζοσέ Μουρίνιο, ωστόσο από τη στιγμή που βγήκαν εκτός «κάδρου», ξεκίνησε τις επαφές με τους «ερυθρόλευκους». Τα πορτογαλικά μέσα, αλλά και σερβική «Mozzart», κάνουν λόγο για πιθανή συμφωνία τις τελευταίες ημέρες και είναι πολύ πιθανόν μέσα στα επόμενα 24ωρα, να υπάρχουν εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση.

Τι έχει κάνει φέτος ο Αντρέ Λουίζ

Ο Αντρέ Λουίζ ξεχωρίζει φέτος στην Primeira Liga, με 7 γκολ και 6 ασίστ σε 18 εμφανίσεις. Τον Ιανουάριο του 2025, η Ρίο Άβε τον απέκτησε από την Εστρέλα Αμαδόρα πληρώνοντας 2,2 εκατ. ευρώ, ποσό που τον καθιστά τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου από τη Βίλα ντο Κόντε.

athletiko.gr