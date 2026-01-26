ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τελειώνει από τον Παναιτωλικό ο Αναστασίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τελειώνει από τον Παναιτωλικό ο Αναστασίου

Η ήττα των Αγρινιωτών από τον ΟΦΗ, φέρνει ραγδαίες εξελίξεις αφού ο Γιάννης Αναστασίου βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου.

Στον Παναιτωλικό υπάρχει έντονη απογοήτευση από την εικόνα που παρουσιάζουν οι Αγρινιώτες και σε συνδυασμό με τα κακά αποτελέσματα, φέρνουν τον Γιάννη Αναστασίου στην πόρτα της εξόδου.

Οι ιθύνοντες του Παναιτωλικού, μάλιστα φαίνεται να έχουν καταλήξει και στον αντικαταστάτη του έμπειρου κόουτς, με τον Λεωνίδα Βόκολο να είναι το φαβορί για να τον διαδεχθεί στον πάγκο των Αγρινιωτών.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στην Αγγλία ο Μανδάς, ολοκληρώνεται ο δανεισμός στην Μπόρνμουθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέσπασε ο Ραφίνια: «Σταματήστε τις συγκρίσεις»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΣΟΚ με Κίτσο στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Όλα πλέον επί δέκα…

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 3ης και 4ης αγωνιστικής της Β' Φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο πρεσβευτής του «Charity Idols» Κύπρου, Γιώργος Μερκής, στην καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Το τέλειωσε για Ράτζκοφ ο Άρης

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών καλεί τον Φειδία να τοποθετηθεί με σεβασμό και θεσμική υπευθυνότητα

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Τάνκοβιτς - Μαέ: Μία κάθετη δρόμος για το γκολ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο ΕΝΠ-Ολυμπιακός

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Παραμένουμε ταπεινοί, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε νέο ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της βδομάδας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στις 11/2 η συνέχεια στο Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το «αστέρι» της Κρίσταλ Πάλας που θέλουν οι «reds»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Υπομονή για Ράφα Λόπες, τεράστια νίκη με ΑΕΛ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καραδοκεί για Άρνολντ η Σίτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη