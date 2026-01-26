Τελειώνει από τον Παναιτωλικό ο Αναστασίου

Στον Παναιτωλικό υπάρχει έντονη απογοήτευση από την εικόνα που παρουσιάζουν οι Αγρινιώτες και σε συνδυασμό με τα κακά αποτελέσματα, φέρνουν τον Γιάννη Αναστασίου στην πόρτα της εξόδου.

Οι ιθύνοντες του Παναιτωλικού, μάλιστα φαίνεται να έχουν καταλήξει και στον αντικαταστάτη του έμπειρου κόουτς, με τον Λεωνίδα Βόκολο να είναι το φαβορί για να τον διαδεχθεί στον πάγκο των Αγρινιωτών.

sdna.gr