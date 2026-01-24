Ο Ελ Κααμπί… επέστρεψε, ο Ολυμπιακός λύγισε τον Βόλο και έφυγε για τελικό!

Ποιος άλλος; Ο Ελ Κααμπί! Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε κόντρα στον σκληροτράχηλο Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά επιβλήθηκε με 1-0 για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Μαροκινός στο πρώτο του ματς στη βασική ενδεκάδα μετά το Κόπα Άφρικα και στο δεύτερο συνολικά (έπαιξε ως αλλαγή με τη Λεβερκούζεν), έδωσε τη λύση, σκοράροντας στο 26’.

Οι Πειραιώτες (που χρωστούν το ματς με τον Αστέρα) έπιασαν κορυφή, περιμένοντας τα αποτελέσματα των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά κυρίως έχουν στο μυαλό τους την «καυτή» εβδομάδα που ακολουθεί. Αφού την Τρίτη θα παίξουν με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για να συνεχίσουν στο Champions League, ενώ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ.

Το σκηνικό ήταν σε γενικές γραμμές το αναμενόμενο. Ο Ολυμπιακός είχε την μπάλα στα πόδια του από το ξεκίνημα, αναζητώντας ένα γρήγορο γκολ, ενώ ο Βόλος θα έψαχνε να «χτυπήσει» στην κόντρα.

Οι Πειραιώτες δυσκολεύτηκαν στο πρώτο διάστημα να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, η οποία ήταν πολυπρόσωπη, με την πρώτη αξιοσημείωτη ήρθε στο 7’. Ο Μπρούνο σέντραρε, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει αρκετά μακριά από το δεξί δοκάρι του Γραμματικάκη. Η πρώτη πραγματική απειλή έγινε στο 15’ και ήταν από τους «ερυθρόλευκους», με τον Στρεφέτσα να σεντράρει, τον Αγιάκουα να διώχνει άτσαλα και τον αμαρκάριστο Ποντένσε από καλή θέση να κάνει άστοχο σουτ, καθώς δεν είχε καλή ισορροπία.

Τέσσερα λεπτά οι Πειραιώτες έφυγαν ωραία στην κόντρα, αλλά το σουτ του Ελ Κααμπί κατέληξε στα σώματα. Δεν ήταν ίδιο το αποτέλεσμα, όμως, στο 26’. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεδιπλώθηκαν ωραία στην αντεπίθεση, με τον Σιπιόνι να μοιράζει στον Ποντένσε, ο οποίος βρήκε με κάθετη τον Ελ Κααμπί, ο οποίος εκτέλεσε τον Γραμματικάκη. Ο τελευταίος έγινε αλλαγή αμέσως μετά, αντιμετωπίζοντας εδώ και λίγα λεπτά μυϊκό πρόβλημα.

Στο 34’ σημειώθηκε μία από τις λίγες φάσεις που έγινε αισθητός επιθετικά στο πρώτο μέρος ο Βόλος. Από κάθετη του Χουάνπι, ο Μακνί πήγε να απειλήσει, αλλά έφυγε πλάγια και κλείστηκε. Ο Ολυμπιακός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 40’, αλλά παρέμεινε το 1-0. Ο Ποντένσε εκτέλεσε τον Παπαθανασίου μετά από πάσα του Ελ Κααμπί, αλλά ο Μαροκινός ήταν offside.

Μέχρι την ανάπαυλα, ο Ολυμπιακός είχε δύο στιγμές ακόμα για να πάρει κάτι, δίχως να βγάλει κάποια μεγάλη φάση. Στις καθυστερήσεις έβγαλε αντεπίθεση, αλλά ο Μπρούνο έκανε πολύ δυνατή πάσα για τον Ποντένσε, ενώ λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο μέρος, η στατική φάση με τον Στρεφέτσα δεν έδωσε κάτι στους Πειραιώτες.

Με δύο φάσεις ξεκίνησε στο β’ μέρος ο Ολυμπιακός, αγγίζοντας το 2-0 στη δεύτερη. Αποτέλεσμα και του γεγονότος ότι ο Βόλος θέλησε να παίξει πιο ανοιχτά. Στο 47’ ο Ποντένσε έδωσε κάθετα για τον Ελ Κααμπί, αλλά ο Παπαθανασίου βγήκε και απομάκρυνε. Δύο λεπτά μετά οι Πειραιώτες είχαν τεράστια φάση. Ο Στρεφέτσα έφυγε στην κόντρα και γύρισε για τον Ποντένσε που θέλησε να κρεμάσει τον γκολκίπερ Παπαθανασίου, με τον Σόρια να διώχνει πάνω στη γραμμή και την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο 56’ ο Ολυμπιακός είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με τον Ελ Κααμπί να πλασάρει από το ύψος του πέναλτι και την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει εκτός. Σταδιακά άρχισαν οι φιλοξενούμενοι να γίνονται επικίνδυνοι. Η πρώτη τους φάση ήρθε αμέσως μετά την ευκαιρία του Μαροκινού. Ο Μακνί εκτέλεσε από πλάγια θέση και ο Τζολάκης απομάκρυνε. Λίγο μετά ο Γρόσδης έκανε δυνατό σουτ και ο Τζολάκης απέκρουσε δύσκολα. Με τις μαζεμένες αλλαγές που ακολούθησαν, χάλασε η χημεία των δύο ομάδων.

Ο Βόλος έγινε επικίνδυνος στο 70’ με τον Μακνί να φεύγει στην κόντρα, αλλά ο Μάνσα με σωτήριο τάκλιν έκοψε την ομάδα του Φεράντο. Οι Πειραιώτες έβγαλαν άλλες 2-3 ευκαιρίες για να «κλειδώσουν» τη νίκη. Στο 79’ ο Ποντένσε είχε εκτός περιοχής σουτ, με την μπάλα να φεύγει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Παπαθανασίου, ο οποίος στο 83’ έβγαλε πολύ δυνατό σουτ του Στρεφέτσα. Πιο κοντά στο γκολ έφτασαν οι «ερυθρόλευκοι» στο 88’. Ο Στρεφέτσα εκτέλεσε ωραία κόρνερ από τα αριστερά, με τον Τσικίνιο να στέλνει την μπάλα ελάχιστα έξω με κεφαλιά, ενώ φάση καρμπόν έγινε και στις καθυστερήσεις.

