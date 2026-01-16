Οριστικό το deal Παναθηναϊκού-Γοδόι, ταξιδεύει άμεσα στην Ελλάδα ο Αντίνο!

Ντύνεται στα «πράσινα» ο Σαντίνο Αντίνο! Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που αποτέλεσε το... σημείο αναφοράς των τελευταίων ημερών στον Παναθηναϊκό.

Το κόστος της μεταγραφής που τόσο πολύ κυνήγησε ο Παναθηναϊκός και που κατάφερε να πετύχει τον μεγάλο του στόχο με το «ναι» του Μανσούρ έπειτα από αρκετό καιρό πιέσεων και ιδιαίτερου χειρισμού των διαπραγματεύσεων, θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Το «τριφύλλι» αποκτά το 75% των δικαιωμάτων του νεαρού Αργεντινού εξτρέμ που θα πάρει πλέον άμεσα πτήση για Ελλάδα ώστε να γίνει μέλος της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό.

sportfm.gr