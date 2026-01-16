Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Νίκας

Στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι εκτός από προσθήκες, ο Παναθηναϊκός είχε ως ξεκάθαρο πλάνο και τις αποχωρήσεις, με σκοπό να «ελαφρύνει» το ρόστερ του, κάτι που είναι κι επιθυμία του Ράφα Μπενίτεθ.

Συνεπώς, μετά τους Ματέους Τετέ, Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι και Φίλιπ Μαξ που αποχώρησαν από το «τριφύλλι», σειρά έχει ο Γιώργος Νίκας, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στο προπονητικό κέντρο του Κορωπί και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με ομάδα του εξωτερικού για να συνεχίσει τη καριέρα του.

Ο 26χρονος κεντρικός μέσος, ο οποίος ήρθε στον Παναθηναϊκό από τον Λεβαδειακό, δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027 με το «τριφύλλι», όμως αναμένεται να «χαρίσει» στους «πράσινους» το τελευταίο έτος του συμβολαίου του και να αποχωρήσει ως ελεύθερος, μιας και δεν είχε ενεργό ρόλο στο ροτέισιον. Ο Νίκας, όπως είναι λογικό, θέλει να πάει σε μία ομάδα να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, όμως όπως όλα δείχνουν αυτό θα γίνει σε ομάδα του εξωτερικού, παρά το ενδιαφέρον από την εγχώρια αγορά.

Με τη πράσινη φανέλα πραγματοποίησε 9 συμμετοχές.

Athletiko