ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Λαφόν η αποστολή του Παναθηναϊκού για Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Λαφόν η αποστολή του Παναθηναϊκού για Άρη

Εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον Άρη έμεινε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς λόγω ενόχλησης στο γαστροκνήμιο. Αντιθέτως, επέστρεψε ο Αλμπάν Λαφόν μετά τις υποχρεώσεις του με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Την αποστολή για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Άρη (14/1, 20:30, ΟΑΚΑ) γνωστοποίησε ο Παναθηναϊκός, με τον Παύλο Παντελίδη να καταγράφει την παρθενική του παρουσία σε αποστολή της ομάδας.

Παράλληλα, στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ τέθηκε και ο Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα.

Στο κανονικό πρόγραμμα ενσωματώθηκε και ο Αλμπάν Λαφόν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Αντίθετα, ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο, ενώ θεραπεία συνέχισε ο Σίριλ Ντέσερς.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πλήγμα με Σίλβα στη Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρεις επιστροφές για την ΑΕΚ ενόψει ΟΦΗ - Στη διάθεση του Νίκολιτς ο Ρότα

Ελλάδα

|

Category image

Κερδίζει και αρέσει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Έφτασε τους 339 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Κάρικ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «θαύμα» του Πρόδρομου!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Φενέρμπαχτσε «έδεσε» τον Γιασικεβίτσιους

EUROLEAGUE

|

Category image

H τριάδα για το ξεκαθάρισμα

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Μάρκο Κέρκεζ!

Ελλάδα

|

Category image

Ούτε στον Αστέρα θα «στεριώσει»... ο Κόλμαν

Ελλάδα

|

Category image

Ανακούφιση και... ντόπα με φόντο την οκτάδα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Τέλος η σεζόν για τον Άντονι Ντέιβις: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο

NBA

|

Category image

H Ρεν μπήκε δυνατά για τον Σιμάνσκι και βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: Η αποστολή των πρασίνων ενόψει ΑΕΚ δεν περιλαμβάνει Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η αποθέωση του Μπεργκ προς το πρόσωπο του Φαμπιάνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη