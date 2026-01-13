Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Λαφόν η αποστολή του Παναθηναϊκού για Άρη

Την αποστολή για τον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Άρη (14/1, 20:30, ΟΑΚΑ) γνωστοποίησε ο Παναθηναϊκός, με τον Παύλο Παντελίδη να καταγράφει την παρθενική του παρουσία σε αποστολή της ομάδας.

Παράλληλα, στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ τέθηκε και ο Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο διάστημα.

Στο κανονικό πρόγραμμα ενσωματώθηκε και ο Αλμπάν Λαφόν, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Αντίθετα, ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο, ενώ θεραπεία συνέχισε ο Σίριλ Ντέσερς.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Νεμπής, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.