ΠΑΟΚ: Πανέτοιμος για Ολυμπιακό, με τα γνωστά προβλήματα

Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

Με μια προπόνηση τοι μεσημέρι της Τρίτης ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για τον αυριανό νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:30).

Οι Γίρι Παβλένκα και Λούκα Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία και αποτελούν τους δύο μοναδικούς απόντες από τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ρουμάνος προπονητής θα κληθεί να αποφασίσει ποιος θα είναι ο νεαρός που θα βρίσκεται στην ενδεκάδα, με τον Ανέστη Μύθου να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά και τον Δημήτρη Μοναστηρλή να έχει κι αυτός αρκετές ελπίδες, ειδικά μετά την παρουσία του στον αγώνα με τον Ατρόμητο και το καθοριστικό πέναλτι που απέκρουσε.

Το πρόγραμμα της προπόνησης εστίασε στην τακτική προσέγγιση του αγώνα, ενώ έγινε κι ειδική δουλειά πάνω στις στατικές φάσεις.

