Ολυμπιακός: «Καθαρές» οι εξετάσεις του Ποντένσε

Ολυμπιακός: «Καθαρές» οι εξετάσεις του Ποντένσε

Δεν έδειξαν κάτι σοβαρό οι εξετάσεις του Ποντένσε, αλλά αναμένεται να προφυλαχθεί στο ματς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

Ενοχλήσεις στον προσαγωγό εξακολουθεί να νιώθει ο Ντανιέλ Ποντένσε, ωστόσο δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Ο Πορτογάλος εξτρέμ υποβλήθηκε σε εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν «καθαρά». Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, ωστόσο δύσκολα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα ρισκάρει τη συμμετοχή του στο αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

Αν ο Ποντένσε συνεχίσει και σήμερα να πονάει, θα μείνει εκτός αποστολής, ενώ αν είναι καλύτερα δεν αποκλείεται να πάει στο Περιστέρι, αλλά να κάτσει στον πάγκο. Ο Βάσκος τεχνικός δεν θέλει να ρισκάρει κάποιον σοβαρό τραυματισμό του Πορτογάλου, ειδικά τώρα που ξεκινά ένα σερί δύσκολων αγώνων.

Από εκεί και πέρα, ο Ροντινέι ταλαιπωρείται από ίωση και δεν υπολογίζεται για το ματς με τον Ατρόμητο. Ίωση, αλλά πιο ελαφριάς μορφής έχει και ο Μουζακίτης, ο οποίος ωστόσο αναμένεται να μπει στην αποστολή.

sdna.gr 

Διαβαστε ακομη