Η Φενερμπαχτσέ «έκλεισε» τον Γκεντουζί

Ο Ματέο Γκεντουζί θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Οπως αποκάλυψε η γαλλική ιστοσελίδα «Footmercato», ο 26χρονος Γάλλος διεθνής μέσος της Λάτσιο, θα ενταχθεί στην Φενερμπαχτσέ, έναντι περίπου 28 εκ. ευρώ, ενώ στην σχετική συμφωνία προβλέπονται και μπόνους (σ.σ. δύο εκ. ευρώ) επίτευξης στόχων.

Ο έμπειρος άσος πήγε στην Λάτσιο από την Μαρσέιγ το καλοκαίρι του 2023, ενώ κατά πάσα πιθανότητα η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.