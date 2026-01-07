Σύντομα και στις άλλες πόλεις «Με τους θεούς του Ολύμπου»

Μπορεί κάποια θέματα υγείας να μην επιτρέπουν στον συγγραφέα του βιβλίου «Με τους Θεούς του Ολύμπου», Δημήτρη Δημητρίου να μεταβεί και στις άλλες πόλεις για την παρουσίασή του, εντούτοις η διάθεση του βιβλίου συνεχίζεται.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να το προμηθευτούν μέσω ACS, επικοινωνόντας στα τηλέφωνα που είναι στη διαφήμιση (99356744-Μάριος και 96337181-Χριστόφορος), καθώς και στο email μου: ddemetris16@gmail.com.