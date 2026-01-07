ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει αποφασισμένη η Ένωση και θέλει πρόκριση μέσα στο Δασάκι

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Πολλά τα κίνητρα για την ομάδα του Παραλιμνίου.

Μετά την κάκιστη και τραγική πορεία στο πρωτάθλημα που είναι η χειρότερη στην ιστορία της, πάει για τη νίκη και την πρόκριση στο Δασάκι η Ενωση.

Θέλει να εκμεταλλευτεί την αγωνιστική καθίζηση του Εθνικού και να πάρει την πρόκριση. Ο Μαρκόφσκι ζήτησε δύναμη και πάθος και οι παίκτες φέρονται αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα. Η ομάδα του Παραλιμνίου στο πρωτάθλημα μετά από 16 αγωνιστικές είναι χωρίς νίκη και πραγματοποιεί τη χειρότερη πορεία στην ιστορία της. 

Και έχει έναν σωρό λόγους για να πάρει την πρόκριση. Πρώτο, για να εξιλεθωθεί λόγω της τραγικής πορείας στο πρωτάθλημα. Δεύτερο, για να δώσει για πρώτη φορά φέτος λίγη χαρά στους Παραλιμνίτες. Τρίτο, για να πάρει την ρεβάνς της ντροπιαστικής συντριβής με 5-1 από τον Εθνικό μέσα στο Δασάκι αλλά και να πάρει τα... πάνω του και ο νέος προπονητής Μπόγιαν Μαρκόφσκι.

Η κάκιστη εμφάνιση με τον ΑΠΟΕΛ θα φέρει και αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει για να κτυπήσει την νίκη-πρόκριση. Εκτός ξανά θα είναι οι μόνιμα τραυματίες Ιωάννου, Χριστοφή και Ρισβάνης. Δεν υπολογίζεται για το σημερινό ματς ο 30άχρονος νεοαποκτηθείς Σκοπιανός επιτελικός Ντεμίρ Ίμερι ο οποίος ήρθε τα ξημερώματα στην Κύπρο.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

Διαβαστε ακομη