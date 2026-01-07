Αν το πράξει για 6η φορά...

Την Παρασκευή (09/01, 19:00) το συγκρότημα του Ούγκο Μαρτίνς υποδέχεται την Ομόνοια που έχει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος και αυτόματα ανεβαίνει ο δείκτης δυσκολίας. Και όσες φορές η ΑΕΛ κράτησε ανέπαφη την εστία της, βρήκε τον τρόπο να αποκομίσει κέρδος. Εκτός από το διπλό επί του Εθνικού (0-1), το έπραξε προηγουμένως με Ολυμπιακό (2-0), Ε.Ν. Ύψωνα (1-0) και Ένωση (3-0). To έκανε ακόμη μία φορά, αλλά έφερε ισοπαλία (0-0), με τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ. Και η συγκέντρωση στην άμυνα, θα είναι το κλειδί ώστε να μπορέσει να σταματήσει την αντίπαλό της, από την οποία στον α΄ γύρο διασύρθηκε με 5-0. Και θέλει να πάρει και μία μικρή... εκδίκηση.

Η ΑΕΛ είναι εκτός εξάδας και απαιτούνται υπερβάσεις ώστε να μπορέσει να μπει σ' αυτήν και να έχει ελπίδες για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και αυτό θα πρέπει να το πράξει τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο.

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες για ενίσχυση, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην απόκτηση μέσου.