Γιατί το Ισπανικό Super Cup διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία και μέχρι πότε θα διεξάγεται εκεί

Ποιος ο λόγος που η σπουδαία διοργάνωση λαμβάνει χώρα στη Σαουδική Αραβία;

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Ισπανικό Σούπερ Καπ διεξάγεται στη Σαουδική Αραβία. Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το 2020, αλλά η πανδημία COVID-19 σήμαινε ότι η διοργάνωση του 2021 θα διεξαχθεί στο στάδιο «La Cartuja» στη Σεβίλλη. Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, υπό τον Λουίς Ρουμπιάλες, στόχευε στην αναζωογόνηση μιας διοργάνωσης που θεωρούνταν εμπόδιο από ορισμένους συλλόγους και, ταυτόχρονα, στην προώθηση του ισπανικού ποδοσφαίρου διεθνώς. Ως εκ τούτου, μετά από μια διαδικασία υποβολής προσφορών που περιελάμβανε διάφορες πιθανές διοργανώσεις, ελήφθη η απόφαση να επιλεγεί η αραβική χώρα.

Το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ήθελε να εκσυγχρονίσει ένα τουρνουά που έδειχνε σημάδια στασιμότητας στις πρόσφατες διοργανώσεις. Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα τουρνουά τεσσάρων ομάδων μεταξύ των δύο φιναλίστ του Copa del Rey και των δύο κορυφαίων ομάδων της La Liga. Αγώνες νοκ άουτ σε έναν αγώνα θα καθόριζαν τον πρωταθλητή του ισπανικού Super Cup. Ένα άλλο μέτρο που επεδίωξαν ήταν να μεταφέρουν το τουρνουά εκτός Ισπανίας, φέρνοντας τις καλύτερες ισπανικές ομάδες στην παγκόσμια σκηνή. «Μια γιορτή του ποδοσφαίρου», ήταν το σύνθημα που χρησιμοποιήθηκε.

Μετά από έναν πόλεμο προσφορών μεταξύ αρκετών χωρών, η Σαουδική Αραβία τελικά κέρδισε το τουρνουά. Το φιλοξένησε για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια (2019-2021) , με αντάλλαγμα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για την Ομοσπονδία και αυξημένα οικονομικά οφέλη για τους συμμετέχοντες συλλόγους.

Ανανέωση έως το 2030

Το 2022, πραγματοποιήθηκε η αυτόματη ανανέωση της φιλοξενίας του Ισπανικού Σούπερ Καπ στη Σαουδική Αραβία για τα επόμενα τρία χρόνια (2022-2024) υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Αυτό θα προσέθετε έξι ακόμη εκδόσεις του Σούπερ Καπ στη Σαουδική Αραβία, έως το 2030, με αντάλλαγμα περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

 

ΔΙΕΘΝΗ

