Ο Χάαλαντ «πρόδωσε» κατά λάθος το μήνυμα που υπάρχει στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Σίτι

Ο αήττητος πρώην πρωταθλητής του UFC, Καμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Μάντσεστερ Σίτι και φωτογραφήθηκε με αρκετούς από τους αστέρες της ομάδας, μεταξύ αυτών και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Η συγκεκριμένη στιγμή ανέβηκε μάλιστα και στον προσωπικό λογαριασμό του Νορβηγού φορ στο Instagram.

Ωστόσο, η ανάρτηση έκρυβε και μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο φόντο της φωτογραφίας διακρίνεται ξεκάθαρα ένα μήνυμα που προβάλλεται στις οθόνες των αποδυτηρίων της ομάδας, αποκαλύπτοντας τη φιλοσοφία και τη νοοτροπία με την οποία οι Πολίτες πορεύονται στη μάχη του τίτλου, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται έξι βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Το μήνυμα λειτουργεί ως «ντοπάρισμα» στους ποδοσφαιριστές, τονίζοντας την εμπειρία της ομάδας σε συνθήκες πίεσης και δυσκολιών, αλλά και την ικανότητά της να μετατρέπει τις αναποδιές σε λύσεις.

Δείτε τη δημοσίευση του Έρλινγκ Χάαλαντ:

«Η πίεση. Το κυνήγι. Οι δυσκολίες. Τα έχουμε ξαναζήσει όλα αυτά, φτάνοντας στα απόλυτα όριά μας και συνεχίζοντας να τα παίρνουμε όλα. Αυτό ήταν πάντα το πνεύμα μας. Δεν λυγίζουμε. Δεν πανικοβαλλόμαστε. Δεν τα παρατάμε. Προσαρμοζόμαστε. Αντιδρούμε. Μετατρέπουμε τις αναποδιές σε λύσεις. Αλλάζουμε τις καταστάσεις, γιατί αυτό είναι που κάνουμε. Δεν είμαστε αδύναμοι. Είμαστε η Μάντσεστερ Σίτι».

Athletiko