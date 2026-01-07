Ανανεώνει έως το 2028 με την Μπάγερν Μονάχου ο Γκνάμπρι

Η Μπάγερν Μονάχου θέλει να δέσει τον Σερζ Γκνάμπρι στο ρόστερ της για τα επόμενα χρόνια και όπως όλα δείχνουν θα τα καταφέρει.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Βαυαροί ήρθαν σε συμφωνία με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό για την ανανέωση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028, αφού το τρέχον ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

O Γκνάμπρι έχει γράψει τη δική του ιστορία με την Μπάγερν, έχοντας κατακτήσει, μεταξύ άλλων, ένα Champions League και έξι πρωταθλήματα Γερμανίας. Σε ατομικό επίπεδο, μετράει 98 γκολ και 69 ασίστ σε συνολικά 306 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

