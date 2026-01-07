Ολοκληρώνεται το «παζλ» των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδος

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου πέφτει σήμερα η αυλαία των πλέι οφ του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον ΟΦΗ να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης σε νοκ-άουτ αναμέτρηση που θα κρίνει τον κάτοχο του τελευταίου εισιτηρίου για τη φάση των "8" της διοργάνωσης.

Συμπληρώνεται σήμερα η οκτάδα του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς ΟΦΗ και Αστέρας Τρίπολης θα αναμετρηθούν στο Ηράκλειο και από το ματς αυτό θα προκύψει η ομάδα που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα προημιτελικά του θεσμού.

ΟΦΗ και Αστέρας είχαν συναντηθεί την περσινή σεζόν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου, με τους Κρητικούς να παίρνουν σε δύο αγώνες την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.

Για τους γηπεδούχους επιστρέφει στη δράση ο Καραχάλιος, αλλά ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει τους Κρίζμανιτς, Λέουις και Φούντα. Από την άλλη, ο Κρις Κόλμαν δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σιλά, Αλχο, Παπαδόπουλου και Μπαρτόλο. Αντίθετα, επιστρέφει ο Τσίκο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ενδιάμεσης νοκ-άουτ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας και ο δρόμος ως τον τελικό:

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Άρης-Παναιτωλικός 2-0

Βόλος-Κηφισιά 0-1

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-1 (5-4 πεν)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026

17:00 ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

1.Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

2.Λεβαδειακός – Κηφισιά

3.ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

4.Παναθηναϊκός – Άρης

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Α. Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκός – Άρης

Β. Λεβαδειακός – Κηφισιά εναντίον ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης

ΤΕΛΙΚΟΣ (25 Απριλίου 2025/ΟΑΚΑ)

Νικητής Α – Νικητής Β

Διαβαστε ακομη