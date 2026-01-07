«Πλήρωσε» αυτά που είπε... και αποτελεί παρελθόν ο Ανγκιέλσκι

Επίσημα παρελθόν αποτελεί από την ΑΕΚ ο Κάρολ Ανγκιέλσκι. O 29χρονος φορ μίλησε πριν από δύο βδομάδες δημόσια σε μέσο της χώρας του και αναφέρθηκε για το χρόνο συμμετοχής του αλλά και το πως ήταν δυσαρεστημένος από τον προπονητή του.

Οι κιτρινοπράσινοι έπραξαν τον αυτονόητο και τον έθεσαν εχτός όμαδας.

Σύφωνα με δημοσιεύματα υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες της Πολωνίας για την περίπτωση του καθώς πλέον ο ποδοσφαιριστής είναι ελεύθερος.

Η σχετική ανακοίνωση για το διαζύγιο των δύο πλευρών:

«Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Karol Angielski. Ευχαριστούμε τον ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του».