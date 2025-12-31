«Ο Τετέ προτάθηκε στην Μπενφίκα»!

Είναι εμφανές πλέον πως ο μάνατζερ του Βραζιλιάνου εξτρέμ ψάχνεται στην αγορά για τον πελάτη του. Και μπορεί η Γκρέμιο να φαίνεται πως είναι εκείνη που "καίγεται" για την απόκτησή του, αλλά ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή κάνει... παιχνίδι και σε άλλες αγορές.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρουί Σάντος του "Cnnportugal" ο Τετέ έχει προταθεί στην Μπενφίκα, χωρίς πάντως να δίνονται περισσότερες πληροφορίες, πέραν της σημείωσης ότι η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο θα επικεντρωνόταν τη δεδομένη στιγμή στο να βρει τον αντικαταστάτη του Τούρκου αριστερού εξτρέμ Κερέμ Ακτούρκογλου που πωλήθηκε πριν λίγους μήνες στη Φενέρμπαχτσε για 22,5 εκατ. ευρώ.

