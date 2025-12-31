ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι ομάδες με την μεγαλύτερη αγοραστική αξία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι ομάδες με την μεγαλύτερη αγοραστική αξία

Το Forbes παρουσίασε την Τρίτη τη λίστα με τις ομάδες που διαθέτουν τη μεγαλύτερη αγοραστική αξία παγκοσμίως το 2026, με το ποδόσφαιρο να έχει δύο εκπροσώπους, τις Ρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η λίστα του Forbes με τη μεγαλύτερη αγοραστική αξία για το 2026 συνολικά διαθέτει 25 ομάδες από όλα τα αθλήματα σε όλον τον κόσμο, αλλά μόλις δύο ποδοσφαιρικές, τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι οποίες βρίσκονται χαμηλά στη σχετική κατάταξη του περιοδικού, αφού τους δυο λαοφιλείς συλλόγους ξεπερνούν ομάδες του ΝΒΑ και του NFL.

Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται οι Dallas Cowboys, Ουόριορς, LA Rams, ΝΥ Giants και Λέικερς.

Αναλυτικά, η λίστα:

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σαν σήμερα: Η τρίτη «Χρυσή μπάλα» του Γιόχαν Κρόιφ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το ένα μετά το άλλο: Sold-out και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης

EUROLEAGUE

|

Category image

Φίλαθλος του Κόγκο στέκεται ως άγαλμα προς τιμήν του Λουμούμπα στο AFCON

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εσπίριτο Σάντο: «Υπάρχει σύγχυση για το τι επιτρέπεται στα κόρνερ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνησε από την άμυνα ο «εμβολιασμός»

ΑΡΗΣ

|

Category image

O Ρονάλντο έκανε έσοδα 2,05 δισ. δολάρια από το ντεμπούτο του το 2001

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπέστη διάστρεμμα και μένει εκτός για 3 εβδομάδες o Mπαμπέ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εννέα πρώην ποδοσφαιριστές ζητούν να απαγορευθούν οι μεταγραφές του Άρη!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σερ Άλεξ Φεργκιουσον των 38 τροπαίων έγινε 84 ετών

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συμφωνία του Μήτογλου με τη Σαμπντόρια αποκαλύπτουν οι Ιταλοί

Ελλάδα

|

Category image

Ομόνοια: «Εντοπίστηκαν τα άτομα που έριξαν κροτίδες και τιμωρήθηκαν με μακροχρόνιο αποκλεισμό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νοσηλεύεται στη Βραζιλία με καρδιακό πρόβλημα ο Ρομπέρτο Κάρλος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλείνει στον Ηρακλή ο Ουάρντα

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σεμένιο χαιρέτησε τον κόσμο της Μπόρνμουθ, ο Ιραόλα είπε πως παίζει και απέναντι στην Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον 18χρονο Γιάννη Σαρρή ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη