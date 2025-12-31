«Λέοντας» ο Δανιήλ Παρούτης!

Επίσημο του Παρούτη στην ΑΕΛ με τον 24χρονο επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Αναλυτικά:

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Δανιήλ Παρούτη, διάρκειας 2,5 ετών.

Ο 24χρονος Κύπριος μεσοεπιθετικός αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια στην ομάδα της Ανόρθωσης Αμμοχώστου, με την οποία κατέγραψε συνολικά 91 επίσημες συμμετοχές, αποκτώντας σημαντική αγωνιστική εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο.

Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού καλωσορίζει τον Δανιήλ Παρούτη στην οικογένεια της και του εύχεται κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα.