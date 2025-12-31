Τεσσάρα-δήλωση από την καταιγιστική Άρσεναλ - Θύμα του… εαυτού της η Γιουνάιτεντ

Η Άρσεναλ εμφανίστηκε μεταμορφωμένη στο «Έμιρεϊτς», πραγματοποιώντας την πιο ολοκληρωμένη και πειστική εμφάνισή της εδώ και πολλές εβδομάδες. Με ενέργεια, καθαρό πλάνο και απόλυτη συγκέντρωση, οι «κανονιέρηδες» διέλυσαν την Άστον Βίλα με 4-1, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί νικών των φιλοξενούμενων και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα σε όλη την Premier League!

Το πρώτο ημίχρονο είχε ρυθμό αλλά όχι γκολ, με την Άρσεναλ να κυκλοφορεί την μπάλα και να ψάχνει διαδρόμους απέναντι σε μια Βίλα που έδειχνε οργανωμένη και σίγουρη. Όλα όμως άλλαξαν με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Στο 48', μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σάκα, ο Γκάμπριελ πήδηξε πιο ψηλά απ' όλους και με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-0, ξεκλειδώνοντας την άμυνα της Βίλα και βάζοντας φωτιά στο γήπεδο.

Η Άρσεναλ δεν άφησε ούτε δευτερόλεπτο για να ανασάνει ο αντίπαλος. Στο 52', ο Όντεγκααρντ πίεσε, έκλεψε την μπάλα και με μια ιδανική κάθετη πάσα βρήκε τον Θουμπιμέντι, ο οποίος τελείωσε τη φάση με ψυχραιμία για το 2-0. Το γήπεδο πήρε… φωτιά, ενώ η Βίλα έδειχνε να έχει χάσει εντελώς τον έλεγχο.

Η πίεση των γηπεδούχων συνεχίστηκε. Στο 69', ο Τροσάρ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και με πλασέ έκανε το 3-0, με το VAR να επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρχε οφσάιντ στη φάση. Η Άρσεναλ έπαιζε πλέον με αυτοπεποίθηση και ρυθμό που θύμιζε τις καλύτερες στιγμές της σεζόν. Το 4-0 ήρθε στο 78', όταν ο Γκαμπριέλ Ζεσούς βρέθηκε σε θέση βολής και με άψογο τελείωμα σφράγισε την επιβλητική εμφάνιση της ομάδας του Αρτέτα.

Η Βίλα, που είχε χτίσει ένα εντυπωσιακό σερί νικών και έδειχνε σε εξαιρετική κατάσταση τις προηγούμενες αγωνιστικές, κατάφερε απλώς να μειώσει στο φινάλε με τον Γουότκινς, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Με αυτήν τη νίκη, η Άρσεναλ φτάνει τους 45 βαθμούς, παραμένει στην κορυφή και ανοίγει τη διαφορά στο +5 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο. Η Βίλα μένει τρίτη με 39 βαθμούς, βλέποντας το σερί της να σταματά με εκκωφαντικό τρόπο.

Νέο κάζο για Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει να κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, παρουσιάζοντας ξανά ένα πρόσωπο που δεν θυμίζει ομάδα που διεκδικεί τετράδα. Λίγες ημέρες μετά τη σημαντική νίκη επί της Νιούκαστλ, οι «κόκκινοι διάβολοι» επέστρεψαν στις γκέλες, μένοντας στο 1-1 με τη Γουλβς, η οποία είχε μόλις δύο βαθμούς πριν από τη σέντρα.

Και όμως, το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους. Στο 26', ο Ζίρκζε δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0, δίνοντας προσωρινά ηρεμία στο «Ολντ Τράφορντ». Η Γιουνάιτεντ έφτασε μια ανάσα από το 2-0 στο 38', όταν η κεφαλιά του Σέσκο σταμάτησε στο δοκάρι, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

Η Γουλβς άρχισε να βρίσκει χώρους και στο 45' τιμώρησε την αδράνεια της άμυνας: Ο Κρέιτσι πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή και έγραψε το 1-1, παγώνοντας το γήπεδο. Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα της Γιουνάιτεντ χειροτέρεψε. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μια ανάσα από την ανατροπή στο 64' με τον Μοσκέρα, την ώρα που οι παίκτες του Αμορίμ έδειχναν να έχουν χάσει κάθε συνοχή.

Το φινάλε είχε ακόμη περισσότερη ένταση. Στο 90', ο Ντόργκου σκόραρε στην επαναφορά και για λίγα δευτερόλεπτα η Γιουνάιτεντ πίστεψε πως είχε γλιτώσει. Το σημαιάκι όμως σηκώθηκε για οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε, αφήνοντας τους γηπεδούχους με μια ισοπαλία που μοιάζει με ήττα.

Η Γουλβς, με αυτόν τον βαθμό, φτάνει μόλις τους τρεις στο πρωτάθλημα, ενώ η Γιουνάιτεντ χάνει ξανά έδαφος στη μάχη της τετράδας και δείχνει ότι παραμένει μια ομάδα χωρίς σταθερότητα και ταυτότητα.

Η (19η) αγωνιστική

Τρίτη, 30/12

Μπέρνλι-Νιουκάστλ 1-3

(23' Λαουρέντ - 2' Ζοέλιντον, 7' Ουισά, 90'+3' Μπρούνο Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

(15' Πάλμερ, 23' Έντσο Φερνάντες - 6' Μπρουκς, 27' Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

(19' Γκάρνερ, 79' Μπαρί)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

(10' Μπόουεν, 45'+4' Πακετά - 32' Γουέλμπεκ, 61' Φέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1

(48' Γκάμπριελ, 52' Θουμπιμέντι, 69' Τροσάρ, 78' Ζεσούς - 90'+4' Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1

(27' Ζίρκζε - 45' Κρέιτσι)

Πέμπτη, 1/1

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ (19:30)

Λίβερπουλ-Λιντς (19:30)

Μπρέντφορντ-Τότεναμ (22:00)

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

