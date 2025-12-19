ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κραϊόβα: «Τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το πέναλτι στον Βίντα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κραϊόβα: «Τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το πέναλτι στον Βίντα!

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην Κραϊόβα μετά την ήττα-σοκ από την ΑΕΚ, με τη διοίκηση του ρουμανικού συλλόγου να παίρνει άμεσα θέση για τον παίκτη που υπέπεσε στο καθοριστικό πέναλτι των καθυστερήσεων.

Η ΑΕΚ πέτυχε μία επική ανατροπή, επιστρέφοντας από το 0-2 και επικρατώντας με 3-2 της Κραϊόβα με δύο γκολ στο φινάλε του αγώνα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση τερμάτισε στην 3η θέση της ενιαίας βαθμολογίας του Conference League και εξασφάλισε απευθείας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+8’, διατηρώντας προσωρινά την Κραϊόβα εντός οκτάδας, όμως η συνέχεια ανήκε στην ΑΕΚ. Στο 90+10’, ο Βίντα ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Χούρι. Παρότι ο διαιτητής αρχικά δεν υπέδειξε πέναλτι, μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη ανατροπή των «κιτρινόμαυρων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, η διοίκηση της Κραϊόβα αποφάσισε λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα να θέσει εκτός πλάνων τον Χούρι, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το πέναλτι που στέρησε από την ομάδα ένα εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα.

Τη φετινή σεζόν, ο Γάλλος μέσος κατέγραψε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Κραϊόβα, μοιράζοντας 4 ασίστ χωρίς να σκοράρει. Συνολικά, με τον ρουμανικό σύλλογο έχει αγωνιστεί σε 98 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και 12 ασίστ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γκουαρδιόλα για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι: «Αργά ή γρήγορα, στα 75 ή 76 μου, θα φύγω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Πάφος FC αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού με Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή διαιτητή VAR σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και σε Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φίλος της ΑΕΚ ένιωσε αδιαθεσία αλλά ζήτησε από τον διασώστη να περιμένει πρώτα να σκοράρει ο Γιόβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του 2032

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στο στόχαστρο φιλοζωικής οργάνωσης ο Πολ Πογκμπά για την επένδυσή του σε αγώνες καμήλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιταλικό δημοσίευμα: «Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Ζέλσον λόγω ίωσης

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μαρέσκα διαψεύδει τα περί αντικατάστασης Γκουαρδιόλα στη Σίτι: «Θα είμαι στην Τσέλσι και του χρόνου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο Καμπ Νόου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα στην Παρί με Σαφόνοφ, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τους έκανε 35

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην αντεπίθεση η ΑΕΛ: «Πειθαρχικός Εισαγγελέας και ο Αθλητικός Δικαστής, έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τους θεσμούς»

ΑΕΛ

|

Category image

Conference League: Όλες οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη