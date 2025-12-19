Κραϊόβα: «Τελείωσε» τον παίκτη που έκανε το πέναλτι στον Βίντα!

Η ΑΕΚ πέτυχε μία επική ανατροπή, επιστρέφοντας από το 0-2 και επικρατώντας με 3-2 της Κραϊόβα με δύο γκολ στο φινάλε του αγώνα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση τερμάτισε στην 3η θέση της ενιαίας βαθμολογίας του Conference League και εξασφάλισε απευθείας την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+8’, διατηρώντας προσωρινά την Κραϊόβα εντός οκτάδας, όμως η συνέχεια ανήκε στην ΑΕΚ. Στο 90+10’, ο Βίντα ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Χούρι. Παρότι ο διαιτητής αρχικά δεν υπέδειξε πέναλτι, μετά από παρέμβαση του VAR άλλαξε την απόφασή του. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη ανατροπή των «κιτρινόμαυρων».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρουμανία, η διοίκηση της Κραϊόβα αποφάσισε λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα να θέσει εκτός πλάνων τον Χούρι, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το πέναλτι που στέρησε από την ομάδα ένα εξαιρετικά σημαντικό αποτέλεσμα.

Τη φετινή σεζόν, ο Γάλλος μέσος κατέγραψε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Κραϊόβα, μοιράζοντας 4 ασίστ χωρίς να σκοράρει. Συνολικά, με τον ρουμανικό σύλλογο έχει αγωνιστεί σε 98 παιχνίδια, σημειώνοντας 8 γκολ και 12 ασίστ.

sdna.gr