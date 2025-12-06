Εύκολα κι απλά ο Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ

Με συνοπτικές διαδικασίες, ο Ολυμπιακός καθάρισε με 3-0 τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη και στέφθηκε πρωταθλητής χειμώνα, ξεφεύγοντας παράλληλα στο +5 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ένα ματς λιγότερο.

Ο τρομερός Ελ Κααμπί σημείωσε δύο τέρματα, το ένα πιο όμορφο από το άλλο, με τον Στρεφέτσα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με το παρθενικό του γκολ με τα ερυθρόλευκα.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε έτσι σε καλή κατάσταση ενόψει του μακρινού ταξιδιού στο Καζακστάν για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι για τη league phase του Champions League, με τους Κρητικούς από την άλλη να μένουν στα χαμηλά της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 4-4-2 επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Τζολάκη στο τέρμα και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα στην άμυνα. Έσε-Μουζακίτης βρέθηκαν στον άξονα, με Στρεφέτσα-Μάρτιςν στα άκρα και Ταρέμι-Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Από την άλλη, ο Χρήστος Κόντης πορεύτηκε με 4-2-3-1, έχοντας τον Λίλο στο τέρμα και τους Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλο και Λέουις στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Καραχάλιος-Ανδρούτσος, με Θεοδοσουλάκη, Μπαΐνοβιτς και Νους πίσω από τον Φούντα.

Το ματς

Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό, με τον Λίλο να σταματά τον Μουζακίτη στα πρώτα δευτερόλεπτα και τον Κρίζμανιτς να διώχνει την μπάλα πριν εκείνη περάσει τη γραμμή από την προσπάθεια του Ταρέμι στο 13’.

Δύο λεπτά αργότερα, ο γκολκίπερ του ΟΦΗ απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Μπιανκόν, ενώ στο 19’ είχε νέα απάντηση σε φαλτσαριστό σουτ του Μάρτινς.

Ο Στρεφέτσα είχε σουτ άουτ στο 23’, με τον Λίλο να αποσοβεί τον κίνδυνο σε σουτ του Έσε στο 32’ αλλά να μην έχει απάντηση στο τρομερό ανάποδο ψαλίδι του Ελ Κααμπί μετά το τακουνάκι του Πιρόλα δευτερόλεπτα αργότερα!

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν επαναπαύθηκαν με τον Στρεφέτσα να είναι λίγο άστοχος στο 37’ και τον Ελ Κααμπί να διπλασιάζει τελικά τα τέρματα των γηπεδούχων με εξαιρετική κεφαλιά μετά από μπαλιά του Ροντινέι στο 40’.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο μέρος, με τον Στρεφέτσα να ψάχνει σε δύο περιπτώσεις το γκολ, (49’, 50’) αλλά να μην έχει τύχη, με τους Κρητικούς να καταγράφουν την πρώτη τους αξιόλογη φάση στο 61’, όταν ο Τζολάκης σταμάτησε τον Θεοδοσουλάκη.

Εντέλει, δύο λεπτά αργότερα ο Στρεφέτσα έσπασε το ρόδι, σκοράροντας από κοντά μετά από τραγικό λάθος του Λίλο, κάνοντας το 3-0.

Το υπόλοιπο της αναμέτρησης εξελίχτηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Βραζιλιάνο να έχει δύο άστοχες προσπάθειες (78’, 85’) και τον Γιαζίτσι να αγγίζει το 4-0 στο 81’ αλλά να βλέπει το δοκάρι να του στερεί το γκολ.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν (67’ Καλογερόπουλος), Πιρόλα, Ορτέγκα, Στρεφέτσα, Έσε (74’ Γκαρθία), Μουζακίτης, Μάρτινς (67’ Γιαζίτσι), Ταρέμι (74’ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί (67’ Γιάρεμτσουκ)

Στον πάγκο: Μπότης, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Καμπελά, Μάνσα, Ποντένσε

ΟΦΗ (Χρ. Κόντης): Λίλο, Γκονθάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Λέουις (85’ Καινουργιάκης), Καραχάλιος (76’ Βούκοτιτς), Μπαΐνοβιτς (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Ανδρούτσος, Θεοδοσουλάκης (71’ Ράκονιατς), Νους (46’ Σενγκέλια), Φούντας

Στον πάγκο: Κάτσικας, Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Φαϊτάκης, Χνάρης, Σιτμαλίδης

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Κομισοπούλου

4ος: Ανδριανός

VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος

Πηγή: sport-fm.gr