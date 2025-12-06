Μπεργκ: «Μπορούσε να ήταν 3-0 από το πρώτο ημίχρονο - Δεν βρήκαμε γιατί ακυρώθηκε...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά τη νίκη της ομάδας του επί του Ολυμπιακού με 3-0.

Αρχικά μιλώντας στη Cytavision ανέφερε...

«Οι βαθμοί είναι καλοί ειδικά εάν αναλογιστούμε ότι παίζουμε παράλληλα στην Ευρώπη. Σήμερα ήταν δύσκολο. Είχαμε κάποιες απίστευτες ευκαιρίες. Μπορούσε να ήταν 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, αν και μπορούσαμε και να δεχθούμε γκολ. Σκοράραμε όμως άλλα δύο γκολ στο β΄ μέρος έτσι ήταν καλό».

Ακολούθως στη συνέντευξη Τύπου είπε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νίκη, 3-0 είναι καλό αποτέλεσμα, τρεις βαθμοί. Είχαμε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ από νωρίτερα. Είχαν κι αυτοί ευκαιρίες αλλά οι δικές μας ευκαιρίες ήταν πολύ μεγάλες. Στο δεύτερο μέρος είχαμε τον έλεγχο, σκοράραμε άλλα δύο γκολ, ήταν μια δίκαιη νίκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Αν ήταν οδηγίες του προπονητή οι αλλαγές θέσεων ή αν τους έδωσε το ελεύθερο: «Είναι συνδυασμός, έχουμε καλούς, έμπειρους παίκτες που μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι, παράλληλα έχουμε συγκεκριμένες θέσεις που θέλουμε να παίρνουν για να καταφέρνουν είναι δημιουργικοί. Είναι περισσότερο διάβασμα του αντιπάλου των κενών χώρων. Είναι πολύ έμπειροι παίκτες. Επίσης ο Άγγελος ήταν άτυχος που δεν σκόραρε, είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες. Είχαμε και με τον Τάνκοβιτς και με τον Σεμέδο, το γκολ του που ακυρώθηκε δεν μπορέσαμε να βρούμε τι έγινε κι ακυρώθηκε. Νομίζω γενικά είμαστε ευχαριστημένοι με το μηδέν παθητικό, τα τρία γκολ και τους τρεις βαθμούς».

Για τον αγώνα με τη Ραπίντ Βιέννης: «Ανυπομονούμε για αυτό το παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι με το παιχνίδι με την Ντιναμό, οι εμφανίσεις μας στην Ευρώπη είναι καλές. Και με τη Μάιντς και με τη Λωζάνη θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Θέλουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και όσο πιο καλά παίζουμε τόσο περισσότερες θα είναι οι πιθανότητές μα για νίκη. Θα προετοιμαστούμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για τον Παναγιώτη Ανδρέου: «Είναι καλός παίκτης. Όταν μπήκε στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν καλός, όταν άρχισε με τη Λωζάνη ήταν καλός, όταν μπήκε σήμερα ήταν καλός. Έχει τεχνική, μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι, είναι δυνατός σωματικά. Είναι ένα καλό ταλέντο, προπονείται σκληρά, κάνει ό,τι μπορεί στην προπόνηση και βελτιώνεται».