LIVE: ΑΕΚ - Εθνικός 1-0

Με τον αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Εθνικό που διεξάγεται στην «Αρένα» συνεχίζεται η δράση για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Λάρνακας (24β.) θέλει να επιστρέψει στις νίκες (μετά την γκέλα με τον Ακρίτα) για να μην χάσει άλλο έδαφος και να επανέλθει στο -4 από την πρώτη θέση, κερδίζοντας και ψυχολογία ενόψει του αγώνα με τη Χάκεν την Πέμπτη, ενώ οι Αχνιώτες (14β.) θέλουν να τερματίσουν το αρνητικό σερί τεσσάρων ηττών και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Η εξέλιξη του αγώνα

59' - Νέα προσπάθεια από τον Ιβάνοβιτς, ψηλά πάνω από τα δοκάρια η μπάλα

54' - Σουτ του Μιραμόν, ο Φλόρες διώχνει σε κόρνερ

51' - Ψηλά πάνω από τα δοκάρια το σουτ του Γκονζάλες

Έναρξη δεύτερου ημχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

45+1' - Σουτ του Μπάγιτς, έξω από την περιοχή, πάει έξω

43'- Mακρινό σουτ από τον Μπάγιτς, κόβει με δυσκολία ο Φλόρες ενώ στην επαναφορά νέο σουτ από τον Ναούμ κόπηκε επίσης από τον τερματοφύλακα της ομάδας της Άχνας

41' - ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Αντερέγκεν με κοντινή προβολή στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα, όμως ορθά ακυρώνεται αφού κινήθηκε από θέση οφσάιντ

40' - Κεφαλιά του Εκπολό, πάει πάνω από την εστία

37' - Έξω η προσπάθεια του Μπάγιτς από κοντινή απόσταση, μετά από μπαλιά του Μιραμόν

27'- ΓΚΟΛ. Ο Μιραμόν βρέθηκε αμαρκάριστος στα πλάγια της μεγάλης περιοχής και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Φλόρερ

15'- Mετά από κόρνερ του Λέδες, ο Ιβάνοβιτς έκανε το σουτ με τη μπάλα να πηγαίνει έξω. Λανθασμένα δεν δόθηκε κόρνερ, είχε χτυπήσει η μπάλα σε αμυντικό

4' -Νέο σουτ από τον Ιβάνοβιτς ελάχιστα έξω η μπάλα

3' - Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λέδες, ο Φλόρες έκοψε ασταθώς με τον Ιβάνοβιτς από κοντά να προσπαθεί όμως το σουτ του έφυγε πάνω από τα δοκάρια

Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Χάιρο, Σουάρεθ, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Ναούμ, Μπάγιτς, Καμπρέρα.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Ψάλτης, Λομοτέι, Λουίς Φελίπε, Αγγελόπουλος, Οφόρι, Μπάχανακ (46' Σάντι), Γκονζάλεθ, Παπαγεωργίου, Πεχλιβάνης (46' Σέχας), Αντερέγκεν.

ΣΚΟΡΕΡ: 27' Μιραμόν / -

KITΡΙΝΕΣ: 21' Λέδες / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα