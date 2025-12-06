LIVE: Ολυμπιακός - Ομόνοια 0-2

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ομόνοια που διεξάγεται στο ΓΣΠ συνεχίζεται η δράση για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Το τριφύλλι (26β.) θέλει να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες και να φτάσει σε δεύτερο διαδοχικό τρίποντο (τρίτο με το ευρωπαϊκό επί της Ντιναμό Κιέβου) ώστε να βρεθεί εκ νέου στο -2 από την κορυφή, καθώς και να πάρει ψυχολογία ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (11/12) με τη Ραπίντ.

Από την άλλη οι μαυροπράσινοι (14β.) θα επιχειρήσουν να κάνουν την έκπληξη παίρνοντας επίσης δεύτερη διαδοχική νίκη προκειμένου να απομακρυνθούν βαθμολογικά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η εξέλιξη του αγώνα

68' ΓΚΟΛ, 2-0 η Ομόνοια με τον Εράκοβιτς! Mε πλασέ μετά από ασίστ του Σεμέδο.

65' Ο Ντιουνκού αντικαθιστά τον Μασούρα.

63' Κεφαλιά του Ίντζια, πάνω από τα δοκάρια.

62' Κίτρινη κάρτα στον Κουλιμπαλί.

61' Εράκοβιτς αντί Νεοφύτου.

60' Ωραίο σουτ του Ταβάρες από το ύψος της περιοχής, απέκρουσε ο Φαμπιάνο. Καλή φάση για τον Ολυμπιακό.

59' Ο Ίντζια στη θέση του Χαραλάμπους.

55' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με τον Γιόβετιτς που από κάπως πλάγια αλλά καλή θέση σούταρε έξω.

-Τρίτο ακυρωθέν γκολ στο ματς, συμφώνησε σε όλες τις περιπτώσεις ο VAR Αντωνίου.

47' Ακυρώνεται γκολ του Σεμέδο για επιθετικό φάουλ στον Ενρίκε.

Δεύτερο ημίχρονο

-Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο.

42' Δοκάρι για την Ομόνοια με διαγώνιο σουτ του Γιόβετιτς!

42' Δυνατό σουτ του Ταβάρες, μάζεψε ο Φαμπιάνο που ήταν σε ετοιμότητα.

38' Ακυρώνεται γκολ του Ολυμπιακού με υπόδειξη για επιθετικό φάουλ του Πική στον Παναγιώτου.

35' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ομόνοια με τον Σεμέδο! Με διαγώνιο σουτ μετά από απόκρουση του Ταλιχμανίδη σε σουτ του Μάριτς.

29' Ακυρώνεται γκολ της Ομόνοιας με υπόδειξη οφσάιντ στον Γιόβετιτς.

27' Μεγάλη φάση και για την Ομόνοια με τον Νεοφύτου σε τετ-α-τετ με τον Ταλιχμανίδη να πλασάρει πάνω από τα δοκάρια.

25' Δεύτερη ευκαιρία για Ολυμπιακό με δυνατό εκτός περιοχής σουτ του Βιεϊρίνια, μόλις έξω.

22' Kίτρινη κάρτα στον Μάριτς.

13' Αγγίζει το γκολ ο Ολυμπιακός με Χαραλάμπους, το συρτό του σουτ από το ύψος της περιοχής βρήκε το δοκάρι!

7' Νέα φάση για το τριφύλλι, ο Νεοφύτου με κεφαλιά προ του εξερχόμενου Ταλιχμανίδη επιχείρησε να στείλει την μπάλα στην κενή εστία, αστόχησε.

3' Μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια με Σεμέδο, μετά από γύρισμα του Μασούρα από κοντά πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Χρίστου, Μπαρμπόσα, Ενρίκε, Κονομής, Τζεπάρ, Βιεϊρίνια, Ταβάρες, Χαραλάμπους (59' Ίντζια), Μπράντονιτς, Πική.

OMONOIA: Φαμπιάνο, Μασούρας (65΄ Ντιουνκού), Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Μάριτς (46΄ Π. Ανδρέου), Άιτινγκ, Γιόβετιτς, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Νεοφύτου (61΄ Εράκοβιτς).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 35΄ Σεμέδο, 68΄ Εράκοβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 22΄ Μάριτς, 62' Κουλιμπαλί

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηρακλής

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη