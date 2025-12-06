Κωστή: «Ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, όχι από το αποτέλεσμα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Κωστή μετά την ήττα από την Ομόνοια με 3-0.

Αναλυτικά...

«Αντιμετωπίζαμε μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και ήταν πολύ δύσκολο το έργο μας. Είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, όχι από το αποτέλεσμα. Δείξαμε καλά στοιχεία τα οποία δουλεύουμε στις προπονήσεις. Πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία θα μας δώσουν στη συνέχεια τα αποτελέσματα που θέλουμε για την επίτευξη του στόχου μας. Πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική λειτουργία μας και τα ατομικά λάθη».