ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

Μόνο δύο σερί αγώνες πρωταθλήματος «άντεξε» χωρίς... συμμετοχή σε γκολ ο Γουίλι Σεμέδο. Ο άσος της Ομόνοιας, που δεν έγραψε γκολ ή ασίστ στα ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, ενώ έμεινε στον πάγκο στο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου (ενδιάμεσα πάντως σκόραρε κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου), ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των πρασίνων στη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Δύο γκολ και μία ασίστ μέτρησε ο Αφρικανός το βράδυ του Σαββάτου στο ΓΣΠ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 3-0 και στο -2 από την κορυφή.

Ο πιο καθοριστικός φέτος παίκτης της Ομόνοιας, έφτασε έτσι τα εννέα γκολ και πέντε ασίστ, σε 12 εμφανίσεις του στον θεσμό του πρωταθλήματος! Συνολικά έχει συνεισφορά στο 48% των τερμάτων της ομάδας του (14/29) ενώ μετράει συμμετοχή σε γκολ 1,17 φορές ανά παιχνίδι!

Πρόκειται για εκπληκτικούς αριθμούς οι οποίοι επιβεβαιώνουν πως ο Σεμέδο είναι ξεκάθαρα σημείο αναφοράς στη φετινή Ομόνοια.

Σημειώνεται ότι ο Αφρικανός μετράει επίσης πέντε γκολ και μία ασίστ στις δέκα συμμετοχές του σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Συνολικά, έχει 14 γκολ και έξι ασίστ σε 22 αναμετρήσεις.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή στην... ανατροπή, με νικήτρια την Ένωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φερστάπεν: «Αύριο στο μυαλό μου θα είναι το πρωτάθλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δωδέκατος… ο ασίστ-μαν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κωστή: «Ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, όχι από το αποτέλεσμα»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο τρομερός Γιαννούλης υπέταξε τη Λεβερκούζεν, πεντάρα για την Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μυρίζει «αίμα»... κορυφής η Σίτι, νέα απώλεια για την Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανεπιθύμητος συμβιβασμός για Ομόνοια 29Μ και Δόξα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Μπορούσε να ήταν 3-0 από το πρώτο ημίχρονο - Δεν βρήκαμε γιατί ακυρώθηκε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ολυμπιακός - Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εύκολα κι απλά ο Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Πάρτι ο Σεμέδο, τριάρα η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Εθνικός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

35η Σύνοδος ΕΟΑΚ – «Οδεύοντας προς το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιορεντίνα σε ελεύθερη πτώση: Ήττα με ανατροπή και συνεχίζει ουραγός χωρίς νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη