Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

Μόνο δύο σερί αγώνες πρωταθλήματος «άντεξε» χωρίς... συμμετοχή σε γκολ ο Γουίλι Σεμέδο. Ο άσος της Ομόνοιας, που δεν έγραψε γκολ ή ασίστ στα ντέρμπι με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, ενώ έμεινε στον πάγκο στο ματς με την Ομόνοια Αραδίππου (ενδιάμεσα πάντως σκόραρε κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου), ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής των πρασίνων στη νίκη επί του Ολυμπιακού.

Δύο γκολ και μία ασίστ μέτρησε ο Αφρικανός το βράδυ του Σαββάτου στο ΓΣΠ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 3-0 και στο -2 από την κορυφή.

Ο πιο καθοριστικός φέτος παίκτης της Ομόνοιας, έφτασε έτσι τα εννέα γκολ και πέντε ασίστ, σε 12 εμφανίσεις του στον θεσμό του πρωταθλήματος! Συνολικά έχει συνεισφορά στο 48% των τερμάτων της ομάδας του (14/29) ενώ μετράει συμμετοχή σε γκολ 1,17 φορές ανά παιχνίδι!

Πρόκειται για εκπληκτικούς αριθμούς οι οποίοι επιβεβαιώνουν πως ο Σεμέδο είναι ξεκάθαρα σημείο αναφοράς στη φετινή Ομόνοια.

Σημειώνεται ότι ο Αφρικανός μετράει επίσης πέντε γκολ και μία ασίστ στις δέκα συμμετοχές του σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Συνολικά, έχει 14 γκολ και έξι ασίστ σε 22 αναμετρήσεις.