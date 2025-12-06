Ο τρομερός Γιαννούλης υπέταξε τη Λεβερκούζεν, πεντάρα για την Μπάγερν

Αρχίζει να ξεφεύγει από νωρίς η Μπάγερν, η οποία πιθανότατα θα αποκτήσει αδιάσειστο προβάδισμα από τους διώκτες της πριν από το τέλος του χρόνου. Και η άνετη νίκη επί της Στουτγκάρδης συνηγορεί με τη σειρά της προς αυτή την κατεύθυνση. Με πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν που πέτυχε χατ τρικ ενώ μπήκε αλλαγή στο... 60΄, οι Βαυαροί πέρασαν... αέρας με 5-0 από την έδρα της Στουτγκάρδης και διεύρυναν το νικηφόρο σερί που τους έστειλε προσωρινά στο +11 από τη δεύτερη Λειψία.

Οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να ανοίξουν από νωρίς το σκορ, όταν στο 11΄ο Ολίσε σέρβιρε τη μπάλα στον Λάιμερ στην καρδιά της άμυνας, ο οποίος με εντυπωσιακό τακουνάκι νίκησε τον αντίπαλο γκολκίπερ για το 1-0. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντέξουν στον καταιγιστικό ρυθμό των των Βαυαρών, αλλά τελικά κατέρρευσαν στο β΄μέρος.

Στο 66΄ο Κέιν βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ στη γωνία έγραψε το 2-0, προτού πάρει τη σκυτάλη ο Στάνισιτς στο 78΄για το 3-0. Τέσσερα λεπτά μετά ο Ασινιόν αποβλήθηκε κι έδωσε την ευκαιρία στον Κέιν να σκοράρει από την άσπρη βούλα, με τον Άγγλο να μην σπαταλάει την ευκαιρία... Στο 88΄μάλιστα ολοκλήρωσε το χατ τρικ και πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα στην παράσταση της ομάδας του Βίνσεντ Κομπανί που μοιάζει αδύνατο να χάσει τον φετινό τίτλο.

Άουγκσμπουργκ - Λεβερκούζεν 2-0

Επέστρεψε στις νίκες η Άουγκσμπουργκ με φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Έλληνας αριστερός μπακ βρέθηκε σε μεγάλα κέφια, καθώς με γκολ και ασίστ από το πρώτο ημίχρονο σφράγισε τη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν για να επαναφέρει την ομάδα του στον ίσιο δρόμο. Αρχικά στο 6΄ο Γιαννούλης βρέθηκε απέναντι από την εστία έπειτα από εξαιρετική κάθετη του Σλότερμπεκ στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε υπέροχα για να ανοίξει το σκορ.

Στο 28΄ο 30χρονος άλλαξε ρόλους κι από εκτελεστής έγινε δημιουργός, όταν έκανε μια καλοζυγισμένη σέντρα για τον Κάντε που σκόραρε με κεφαλιά για να διπλασιάσει τα τέρματα της Άουγκσμπουργκ, που διαφύλαξε το προβάδισμα έως το τέλος.

Kολωνία - Ζανκτ Πάουλι 1-1

Η Κολωνία κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων απέναντι στην Ζανκτ Πάουλι, η οποία όμως την «πλήγωσε» στο φινάλε στερώντας της την ευκαιρία να πλησιάσει στις ευρωπαϊκές θέσεις. Ο Ελ Μάλα είχε δώσει προβάδισμα στην Κολωνία στο 51ο λεπτό, όμως ο Τζόουνς στο 90+4' ισοφάρισε μετά το σοβαρό λάθος του γκολκίπερ των γηπεδούχων.

Βόλφσμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου 3-1

Σημαντική νίκη-οξυγόνο που την έβγαλε εκτός της επικίνδυνης ζώνης πανηγύρισε η Βόλφσμπουργκ με βασικό τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, καθώς οι Λύκοι επικράτησαν 3-1 της Ουνιόν Βερολίνου. Βίμερ (10') και Αμούρα (30') έδωσαν ασφαλές προβάδισμα στην Βόλφσμπουργκ που φάνηκε να καθαρίζει το ματς στο 59', όταν ο Μάιερ έκανε το 3-0. Ωστόσο, η Ουνιόν αντέδρασε και μείωσε στο 68' με τον Ενσόκι, ενώ στο 90+1' είχε χαμένο πέναλτι -το οποίο παραχώρησε ο Κουλιεράκης- με τον Γκραμπάρα όμως να αποκρούει την εκτέλεση του Γκέρφελντ.

Χάιντενχαϊμ - Φράιμπουργκ 2-1

Πολύτιμη νίκη στην προσπάθεια να παραμείνει στην κατηγορία πανηγύρισε η Χάιντενχαϊμ, η οποία λύγισε τη Φράιμπουργκ με ανατροπή 2-1. Αν και οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με γκολ του Μνζαμπί στο 40΄, οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν αρχικά με τον Μάινκα στο 59΄και στο 90΄+4΄γύρισαν το ματς με υπογραφή του Ζίμερ. Ένα δεύτερο τρίποντο που εκτόξευσε τις ελπίδες παραμονής, αν και παραμένουν ακόμα εντός της επικίνδυνης ζώνης.

gazzetta.gr