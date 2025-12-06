Ο Σαλάχ... συνηθίζει τον πάγκο - Τον άφησε εκτός ο Σλοτ γι' ακόμα ένα ματς!

Ο Σλοτ θεωρεί ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Σαλάχ δεν είναι σε κατάσταση που θα μπορούσε να βοηθήσει τη Λίβερπουλ όπως ακριβώς θα το είχε στο μυαλό του και κόντρα στη Λιντς τον αφήνει εκτός 11άδας γι' ακόμα ένα παιχνίδι!

Είναι η τρίτη διαδοχική αναμέτρηση των «κόκκινων» σε όλες τις διοργανώσεις δίχως τον Αιγύπτιο στο αρχικό σχήμα, αφού, είχε βρεθεί στους αναπληρωματικούς και στα ματς με Γουέστ Χαμ και Σάντερλαντ.

Την τελευταία φορά που ξεκίνησε σε ματς των Πρωταθλητών ήταν το βαρύτατο 4-1 από την Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ», ενώ, τελευταία φορά βρήκε δίχτυα την 1η Νοεμβρίου!

sport-fm.gr