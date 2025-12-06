ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ολυμπιακός - Ομόνοια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ολυμπιακός - Ομόνοια

Δείτε πώς η Ομόνοια με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σεμέδο (δύο γκολ, μία ασίστ) επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού για τη 13η αγωνιστική.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή στην... ανατροπή, με νικήτρια την Ένωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φερστάπεν: «Αύριο στο μυαλό μου θα είναι το πρωτάθλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

Με τέτοια στατιστικά... ξεκάθαρο σημείο αναφοράς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Δωδέκατος… ο ασίστ-μαν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κωστή: «Ικανοποιημένοι από την εμφάνιση, όχι από το αποτέλεσμα»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο τρομερός Γιαννούλης υπέταξε τη Λεβερκούζεν, πεντάρα για την Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μυρίζει «αίμα»... κορυφής η Σίτι, νέα απώλεια για την Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανεπιθύμητος συμβιβασμός για Ομόνοια 29Μ και Δόξα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Μπορούσε να ήταν 3-0 από το πρώτο ημίχρονο - Δεν βρήκαμε γιατί ακυρώθηκε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Ολυμπιακός - Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εύκολα κι απλά ο Ολυμπιακός «καθάρισε» τον ΟΦΗ

Ελλάδα

|

Category image

Πάρτι ο Σεμέδο, τριάρα η Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Εθνικός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

35η Σύνοδος ΕΟΑΚ – «Οδεύοντας προς το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φιορεντίνα σε ελεύθερη πτώση: Ήττα με ανατροπή και συνεχίζει ουραγός χωρίς νίκη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη