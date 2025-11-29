ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Καμαρά – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λουτσέσκου

Κανονικά προπονήθηκε ο Μαντί Καμαρά στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ την τελευταία πριν την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στην Λειβαδιά.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο μέσος του Δικεφάλου του Βορρά προπονείται χωρίς πρόβλημα μετά τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει από τον αγώνα με τη Λιλ στη Γαλλία στις 23 Οκτωβρίου.

Αντίθετα με τον Καμαρά, ο Κωνσταντέλιας αν και φάνταζε αυτός να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να προπονηθεί και να είναι διαθέσιμος, έκανε μέρος του κανονικού προγράμματος, ενώ ο Πέλκας έκανε θεραπεία.

Εάν ο Καμαρά θα είναι στις επιλογές του Λουτσέσκου για τον αγώνα της Κυριακής όμως δεν έχει διευκρινισθεί καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός όπως συνηθίζει δεν έκανε γνωστή την αποστολή του ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε πως το ματς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.