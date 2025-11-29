ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Καμαρά – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λουτσέσκου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Καμαρά – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λουτσέσκου

Ο Μαντί Καμαρά γυμνάστηκε κανονικά στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Κανονικά προπονήθηκε ο Μαντί Καμαρά στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ την τελευταία πριν την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό στην Λειβαδιά.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο μέσος του Δικεφάλου του Βορρά προπονείται χωρίς πρόβλημα μετά τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει από τον αγώνα με τη Λιλ στη Γαλλία στις 23 Οκτωβρίου.

Αντίθετα με τον Καμαρά, ο Κωνσταντέλιας αν και φάνταζε αυτός να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να προπονηθεί και να είναι διαθέσιμος, έκανε μέρος του κανονικού προγράμματος, ενώ ο Πέλκας έκανε θεραπεία.

Εάν ο Καμαρά θα είναι στις επιλογές του Λουτσέσκου για τον αγώνα της Κυριακής όμως δεν έχει διευκρινισθεί καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός όπως συνηθίζει δεν έκανε γνωστή την αποστολή του ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε πως το ματς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό εκτός έδρας είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπέλετς μετά από 2,5 μήνες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Οι τρεις λόγοι που ο Ομπράντοβιτς είναι δυσαρεστημένος με τον πρόεδρο της Παρτίζαν»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεύτερη ήττα και βαριά για την Εθνική Νεανίδων στη Σερβία

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Αλλαγή στο τέρμα από Γκαρσία - Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ στο «Παπ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αλλαγή δεδομένων στη Μακάμπι: Σκέφτεται να δώσει άλλη μία ευκαιρία στον Κάτας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έτσι παρατάσσει ο Κετσπάγια την Ανόρθωση στο ντέρμπι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Παίζει με Καϊράτ ο Ελ Κααμπί, 50-50 στο Χαριλάου

Ελλάδα

|

Category image

Αστακός το «Αλφαμέγα» - Οι αποφάσεις για το ντέρμπι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Άρης - Ε.Ν.Π. 2-0

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Κέρδισε η Ομόνοια 29ης Μαΐου και νιώθουν την ανάσα της Δόξα και Αγία Νάπα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Καμαρά – Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

Παγκόσμιος πρωταθλητής και πάλι ο Οζιέ – Ισοφάρισε στις κατακτήσεις τον Λεμπ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συλλήψεις για τα επεισόδια στη Λεμεσό και έρευνα στο σωματείο του Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κέρδισε προοπτική, κέρδισε και παίκτες

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με αυτούς ξεκινάει ο Ράτζκοφ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη