Η εθνική Αλβανίας καλεί Πήλιο!

Οι άνθρωποι της εθνικής Αλβανίας βλέπουν τον Σταύρο Πήλιο ως μια επιλογή ενόψει των επόμενων αγώνων.

Την περίπτωση του Σταύρου Πήλιου εξετάζουν οι άνθρωποι της εθνικής Αλβανίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του sportfm.gr, ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ ενδέχεται σύντομα να λάβει την κλήση του στη γειτονική χώρα καθώς μπορεί να την εκπροσωπήσει. Αυτό συμβαίνει γιατί οι γονείς του νεαρού ακραίου αμυντικού έχουν γεννηθεί στη Βόρεια Ήπειρο.

Μάλιστα είχε γίνει πρόσφατα και άλλη κρούση από την εθνική Αλβανίας, όπως αναφέρει η αποκαλύπτει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Live Sport.

Ο Πήλιος μοιάζει πολύ πιθανό να κληθεί να εκπροσωπήσει την Αλβανία στα μπαράζ πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Σιλβίνιο.

Ο 25χρονος αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στην ΑΕΚ, έχοντας καταγράψει με τη φανέλα της 48 εμφανίσεις με 1 γκολ και 6 ασίστ.

Διαβαστε ακομη