Λεβέντης: «Προσπαθούμε να καταλάβουμε πως αξιολογούνται οι διαιτητές, ήδη 4.500 με Απόλλωνα»

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ αναφέρθηκε στη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, το ντέρμπι που ακολουθεί με τον Απόλλωνα αλλά και το θέμα της διαιτησίας με αφορμή την ανακοίνωση που ακολούθησε του διπλού στο ΓΣΠ.

Διαβάστε όσα είπε:

«Πολύ σημαντικό τρίποντο, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μάλιστα σε ένα γήπεδο στο οποίο διαχρονικά η ΑΕΛ έφευγε ηττημένη. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που δώσαμε το χαμόγελο στα χείλη των οπαδών μας, το αξίζουν πραγματικά. Ειδικά με τον τρόπο που ήρθε το τρίποντο.

Κρατάμε το χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα, κρατάμε την υπερπροσπάθεια στο τελευταίο μισάωρο, όμως την ίδια ώρα πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Ήμασταν κακοί στο πρώτο μέρος, ίσως το ΑΠΟΕΛ να μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ. Στο τέλος της ημέρας ωστόσο το αποτέλεσμα είναι που μετράει και πάνω σε αυτό πρέπει να κτίσουμε.

Ψάχναμε να κερδίσουμε ένα ντέρμπι και κερδίσαμε ίσως το πιο δύσκολο. Η προϊστορία θεωρώ πως βαραίνει ακόμη περισσότερο τα πόδια των παικτών. Είναι νίκη ψυχολογίας, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν κερδίσαμε κάτι με τους τρεις βαθμούς. Απλώς παραμείναμε κοντά στην έκτη θέση. Στόχος μας απ’ την αρχή ήταν η εξάδα και το επόμενο παιχνίδι είναι πολύ πιο δύσκολο».

Για τον Απόλλωνα: «Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ντέρμπι, όπου μοναδικός στόχος είναι η νίκη. Τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα είναι πάντα ιδιαίτερα. Προετοιμαζόμαστε με όλους τους παίκτες στη διάθεση μας. Ίσως είναι η πρώτη φορά που όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Ο Κέλερ θα εκτίσει ην ποινή του με την Ομόνοια Αραδίππου».

«Θεωρώ ότι μετά από πολλά χρόνια βρίσκονται και οι δυο ομάδες σε καλό φεγγάρι. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η αντιπαλότητα τονίζουμε πως είναι μόνο εντός αγωνιστικού χώρου. Θα πρέπει να κάνουμε γιορτή το ντέρμπι. να σεβαστεί ο ένας τον άλλον. Στο τέλος δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Ο καλύτερος, ο πιο τυχερός ας κερδίσει».

Για Μαρτίνς: «Εννοείται πως υπάρχουν ακόμη κενά, σίγουρα κάποιες στιγμές δεν υπάρχει διάρκεια και αυτό είναι σίγουρα κάτι που χρίζει βελτίωσης. Το ότι μετράμε 5 νίκες και μια ήττα θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή συγκομιδή για το νέο μας προπονητή. Ελπίζουμε να συνεχίσει τη σκληρή δουλειά».

Για προπώληση: «Αναμένουμε πέραν των 5 χιλιάδων οπαδών μας και για αυτό άρχισε η προπώληση τη Δευτέρα. Η προπώληση είναι στα 1000 εισιτήρια, αν βάλουμε και τα 3500 των διαρκείας είμαστε ήδη στα 4500».

Για τη διαιτησία: «Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρη η ανακοίνωση μας. Πολύ περισσότερο μας προβληματίζει ότι γίνονται αξιολογήσεις κάποιων διαιτητών και συνεχίζουν να ορίζονται ακόμη και όταν κάνουν τρανταχτά λάθη. Μας κάνουν να αναρωτιόμαστε για το πώς αξιολογούνται. Όποιος δεν έχει καλή απόδοση ας παραγκωνίζεται, όπως γίνεται με τους ποδοσφαιριστές. Χάσαμε δυο βοηθούς προπονητές με κόκκινη και ακόμη αναρωτιόμαστε για το λόγο που αποβλήθηκαν. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πως αξιολογούνται οι διαιτητές. Αν το πρόβλημα είναι ποσοτικό, ας φέρουμε ξένους διαιτητές. Δεν λέμε να μην ορίζονται Κύπριοι, να μην ορίζονται όμως αυτοί που δεν μπορούν».

Αν έδωσε κάποια απάντηση η ΚΟΠ στην ΑΕΛ: «Όχι δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση. οι απαντήσεις όμως θεωρώ πως πρέπει να δοθούν από την ομοσπονδία στους διαιτητές και αυτοί να απαντήσουν στο γήπεδο».

Για επενδυτές: «Δεν υπάρχει κάτι τώρα».

Για μεταγραφές: «Αυτή τη βδομάδα δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέραν απ’ το ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Αναλόγως του πόσοι παίκτες θα φύγουν, τόσοι θα αποκτηθούν. Ήδη υπάρχει μια λίστα, όμως θα πρέπει να μπούμε σε συζητήσεις για να δούμε πόσες μεταγραφές θα κάνουμε».