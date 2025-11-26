ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενισχυμένες αποδόσεις από τη Stoiximan για Πάφο και Ολυμπιακό Πειραιώς στη League Phase του Champions League

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση στο Champions League κορυφώνεται με την 5η αγωνιστική της League Phase και η Stoiximan προσφέρει Ενισχυμένες Αποδόσεις για τις αναμετρήσεις της Πάφου και του Ολυμπιακού Πειραιώς, χαρίζοντας ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους φίλους του στοιχήματος.

Στις 19:45, στο στάδιο «Αλφαμέγα», η Πάφος υποδέχεται τη Μονακό σε μια αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 5.30 στη νίκη της ομάδας του Καρσέδο, 4.30 στην ισοπαλία και 1.65 στη νίκη των Μονεγάσκων. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το ενδεχόμενο να σκοράρει η Μονακό και στα δύο ημίχρονα προσφέρεται στα 2.42, ενώ η νίκη της Πάφου σε οποιοδήποτε ημίχρονο αποτιμάται στα 2.72.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 22:00, στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός Πειραιώς αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση και προσδοκίες. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 5.60 για τη νίκη της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, 4.55 για την ισοπαλία και 1.53 για τη νίκη της «βασίλισσας». Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το να σκοράρει ο Ελ Κααμπί δίνεται στα 2.70, ενώ ο συνδυασμός «να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & να σημειωθούν πάνω από 3,5 γκολ» προσφέρεται στα 2.87.

Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει το παιχνίδι Άρσεναλ-Μπάγερν Μονάχου, με τη Stoiximan να προσφέρει απόδοση 2.25 στη νίκη των Άγγλων, 3.60 στην ισοπαλία και 3.30 στη νίκη των Γερμανών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το «Χ2 Διπλή Ευκαιρία & Over 2,5 γκολ» προσφέρεται στα 3.85, ενώ το «να σημειωθούν πάνω από 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο» στα 2.87.

Τέλος, εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης-Ίντερ. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.30 στη νίκη της ομάδας του Σιμεόνε, 3.35 στην ισοπαλία και 3.15 στη νίκη των Ιταλών. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, το «Χ2 Διπλή Ευκαιρία & να σκοράρουν και οι δύο ομάδες» δίνεται στα 2.80, ενώ ο συνδυασμός «νίκη Ατλέτικο & Over 2,5 γκολ» προσφέρεται στα 3.65.

Η Stoiximan συνεχίζει να προσφέρει την κορυφαία εμπειρία στοιχηματισμού με πληθώρα επιλογών, Ανταγωνιστικές Αποδόσεις και ειδικά στοιχήματα για κάθε ποδοσφαιρική στιγμή του Champions League.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

ΚΥΠΡΟΣ

